Wagner: "Cada jugador tiene que buscar alternativas para seguir entrenando"

El fútbol argentino entró en paréntesis, como la mayoría de las expresiones deportivas, a raíz de la pandemia de coronavirus que va contagiando cada día más pobladores en la República Argentina.

Desde el mismo momento que se suspendió la Copa Superliga, los planteles fueron licenciados, aunque con varias tareas para realizar en sus respectivos hogares.

Los jugadores de Unión saben que mientras esta suspensión siga vigente, la única manera de no perder la capacidad física será practicando de manera individual.

Edgardo Wagner, integrante del cuerpo médico de Unión, charló con radio Sol 91.5 para brindar algunos detalles respecto a las tareas que llevarán adelante los integrantes del plantel rojiblanco.

En el inicio reconoció que "intentamos educar a los jugadores en las medidas de prevención para no contraer esta enfermedad. Por otra parte, el jugador sabe que no está de vacaciones, sino que es un aislamiento y deberán ingeniárselas para hacer actividades en lugares donde no haya mucha gente. Hay que buscar alternativas como usar aparatos que pueden tener en sus hogares".

El Gato señaló más adelante que "cada jugador tiene que seguir con la parte nutricional, la alimentación es la misma que hacen en época de entrenamiento. Creo que los muchachos son conscientes que deben conservar su forma física para que cuando se decida retomar los entrenamientos no tengamos problemas en ese sentido".

Los índices de infectados por el Covid-19 van en aumento, con lo cual eso genera una preocupación mayor en los habitantes de nuestro país. Al momento de dar detalles sobre el virus, Wagner agregó que "esto es muy dinámico y cambiante. Hay que ser cauto sobre la información que se da y hablar sobre la enfermedad que hasta el momento mucho no se conoce. Estamos ante algo que nos tiene desconcertados a la mayoría de todos los profesionales. Todavía no se tiene muchas certezas sobre este virus”.

image.png Los futbolistas de Unión quedaron licenciados por coronavirus. Prensa Unión

Para luego, acotar: “La situación es preocupante y alarmante. Acá la única manera de atenuar esto es aislarse, no hay otra salida de esto. A todos nos gusta reunirnos pero no es el momento, nadie se va a morir por estar en su casa, esto es en beneficio de todos”.

El médico rojiblanco admitió que “acá se han tomado medidas concretas. Me parece que hemos tenido un presidente que ha sido muy claro”.

Antes de su despedida, no dudó en afirmar que "en estas crisis a veces sale lo peor de la miseria humana. Nos cuesta conseguir a nosotros materiales para las personas que trabajan en la ambulancia y si conseguís, te cobran un 100% o 200% más caro”.