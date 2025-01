Boca desestimó una oferta de Recife por Rivero y Unión aún confía en sumarlo

Unión no le bajó la persiana al mercado de pases, que en su beneficio se estiró una semana más, por lo que la dirigencia trabaja para terminar de cumplir los pedidos del DT Cristian González . Sobre todo en ofensiva, donde la prioridad sigue siendo Nicolás Orsini pese a las complicaciones.

Pero la realidad es que todavía está la confianza de contar con Simón Rivero, que finalmente no será considerado en Boca. No es una tratativa fácil, ya que en todo momento desde el Xeneize quieren canjear el 20% de Kevin Zenón. El Tate ya dejó en claro que no accederá a eso y busca otro tipo de negociación, pero se topa con este capricho a esta altura exasperante.

Pasa que los tiempos de Boca no son los mismos y muchas veces juega con la presión de los otros equipos. Lo bueno del caso es que el Rojiblanco ahora tiene mayores variantes en el medio, pero Kily quiere al zurdo de ser posible.

Simón Rivero.jpeg Unión insiste también por Simón Rivero. Prensa Unión

Sigue habiendo luz para Unión

Medios partidarios de Boca informan que en las últimas horas llegó una oferta de Sport Recife de Brasil por Rivero, pero fue desestimada, ya que era por un préstamo con un cargo bajo y opción de compra. Esto mantiene las chances latentes para Unión, que trata de encontrar los caminos para conformar al consejo de fútbol xeneize.

Boca por ahora dilata todo más de la cuenta y la incertidumbre es mayor, pero este último dato puede ser un aliciente. En Unión es seguro que tendrá continuidad por la triple competencia y puede ser una vidriera, pero Boca juega primero claramente al desgaste para ver si la otra parte cede en su beneficio. Las negociaciones siguen.