¿Cuántas caras nuevas tendría Unión para su estreno en La Plata?

El plantel de Unión sigue su preparación de cara al estreno del sábado en La Plata frente a Estudiantes. El DT prepara el once inicial con varias caras nuevas

Y siempre, pensando en lo más cercano, que es Estudiantes, también habrá que monitorear el trabajo que realizan los dirigentes para que esas caras nuevas que llegaron a la Avenida López y Planes, puedan estar habilitadas.

Se sabe que los tiempos son otros y la tecnológica le ganó al papel, pero ya hubo casos donde una tecla no funciona o sucede algo imprevisto para que un futbolista que jugó, por ejemplo, en el exterior la anterior campaña, no pueda recibir el ok para estar en regla.

LEER MÁS: La decisión de AFA que beneficia a Unión y muchos clubes

Un equipo que toma forma con la base de 2024

En la cabeza de Kily ya está esa alineación base que pudo colocar en Uruguay, con una continuidad en su idea, pero sumando intérpretes que se están metiendo de lleno en esta temporada 2025.

En principio, el primer equipo titular del año para medirse contra el Estudiantes de Eduardo Domínguez, contaría con tres jugadores que llegaron en este mercado: Ezequiel Ham, Mauricio Martínez y Franco Fragapane.

Aún el estratega rojiblanco deja planteada la duda de lo que podrá suceder en el lateral izquierdo (ya está para jugar Bruno Pittón), como también quién sería uno de los puntas en la ciudad de la diagonales. En ese sentido Jerónimo Dómina podría tener las principales fichas.

LEER MÁS: Meynier no tenía lugar en Unión y sale a préstamo a 9 de Julio de Rafaela

El tentativo once del Tate

Thiago Cardozo será el arquero, y de eso no hay dudas. La defensa sería con Francisco Gerometta, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán y Mateo Del Blanco. Asimismo, en el mediocampo estarían Ezequiel Ham, Mauricio Martínez junto a Mauro Pittón.

Y más adelantados para generar peligro y buscar el grito de gol, el retornado Franco Fragapane junto a Jerónimo Dómina.

Con un par de ensayos en la ciudad antes del viaje, al menos gran parte del equipo que clasificó a la Copa Sudamericana repetirá acción oficial para el inicio de un 2025 que promete ser muy agitado en la Avenida López y Planes.