Bottinelli: "Hubo un par de sondeos de otros clubes"

Unión aún no definió el nuevo entrenador y a partir de ese tema, otros le seguirán atrás, como ser la renovación de algunos vínculos, entre ellos el del capitán Jonathan Bottinelli.

Queda un mes para que finalicen varios contratos, uno de ellos el del mencionado Jonathan Bottinelli, jugador importante en la estructura del equipo profesional.

El defensor charló desde Buenos Aires con LT9 y en el arranque manifestó que "venimos haciendo videollamadas y de a poco nos mantenemos para estar lo mejor posible cuando tengamos que volver. Acá en Buenos Aires está todo bastante complicado, se puso en alerta el sistema sanitario, fines de agosto es lo que manejamos como el regreso al fútbol".

Más adelante consideró que "sabíamos que se podía suspender el torneo así que yo ya tenía todo casi armado y a los pocos días de jugar con Arsenal me vine a Buenos Aires para estar cerca de mis hijos, quería pasar la cuarentena con ellos. Por suerte tengo espacio y materiales en mi casa para llevar adelante todos los trabajos".

Bottinelli intenta no desesperarse ante la inminente finalización de su contrato con la institución. Por eso no dudó en afirmar que "siempre lo manifesté y lo reafirmo: uno está contento y feliz en Unión, me encantaría seguir. No depende de mí, soy una parte y la otra es el club, que maneja sus tiempos para contratar jugadores y hablar con aquellos que quedamos libres".

En las últimas horas se confirmó que el mercado de pases se abrirá a partir del 1 de julio, con lo cual varios equipos quieren anticiparse y salir a realizar consultas sobre ciertos futbolistas. Al respecto, el capitán rojiblanco disparó: "A mi representante le dije que no quiero saber nada hasta que no tenga algo concreto, se está empezando a mover todo y hubo un par de sondeos de otros clubes".

Joni2.jpg El capitán de Unión termina su contrato el 30 de junio. UNO / José Busiemi

La indefinición del próximo DT de Unión puede que sea un punto a tener en cuenta, aunque Botti no parece tener problemas con eso. "Lo que me entero de probables entrenadores es por los medios, pasan de uno a otro y es bastante cómico. No creo que tengan opiniones dispares los dirigentes, sino que están analizando sobre una idea que tienen para que juegue Unión".

En las diferentes reuniones virtuales con Agremiados, Bottinelli se mantuvo en contra de la supresión de los descensos, algo que volvió a puntualizar al sostener que "Unión tuvo temporadas buenas y arrancará en mitad de tabla, con muchos equipos abajo, algo que no sucedía hace rato. A mí no me gusta que no haya descensos porque la competencia no es la misma. Tiene que haber para que se pelee por el título, por las copas y por el descenso. De esa manera el nivel se eleva. Entiendo que ahora por el virus no haya pero para marzo debería cambiarse eso".

En la parte final hizo mención a los tiempos que tiene Conmebol para darle continuidad a la Copa Sudamericana. "Primero tiene que completarse la Libertadores para que los equipos vengan desde ahí y se haga el sorteo de la segunda fase de la Sudamericana. Tuvimos un gran inicio, dejamos afuera a un monstruo de Brasil y el Covid-19 nos puso un freno y no nos permitió seguir progresando, así que lo veo muy difícil que se juegue pronto".