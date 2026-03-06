Zurbriggen: "Es díficil incorporar para Unión y tuvimos el imprevisto del arquero, pero se analiza"

El director deportivo de Unión, Santiago Zurbriggen analizó en charla con UNO 106.3 su primer mes en el cargo, el vínculo con Leonardo Madelón y los objetivos

A poco más de un mes de haber asumido como director deportivo de Unión , Santiago Zurbriggen, realizó un balance de sus primeros pasos en el cargo y abordó distintos temas vinculados al presente futbolístico e institucional. Lo hizo en una charla exclusiva con UNO 106.3, donde dejó varias definiciones.

El exdefensor reconoció que la transición desde su etapa como futbolista fue tan rápida como intensa. “Jugué mi último partido el 20 de diciembre en Italia y a los pocos días me llamó el presidente (Luis Spahn). En una semana ya estaba en Argentina trabajando en el club”, contó. Ese cambio abrupto, sin demasiado tiempo para procesar el retiro, lo encontró inmediatamente involucrado en la dinámica cotidiana de la institución.

¿Cuál es la tarea de Zurbriggen en Unión?

El valesano explicó que su trabajo va mucho más allá del mercado de pases. Según detalló, su función principal es actuar como nexo entre dirigentes, cuerpo técnico y las distintas áreas del club, además de coordinar aspectos vinculados al plantel profesional, la reserva y las divisiones formativas. En ese esquema trabaja junto a Renzo Marzocchi, secretario técnico, Augusto Ciuto, jefe de scouting, y Jamil Naser, analista. “Es un trabajo muy amplio. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en el plantel profesional, pero también supervisar formativas, planificar el futuro y tratar de que todas las áreas funcionen de la mejor manera”, explicó.

En relación al vínculo con el entrenador Leonardo Madelón, destacó que existe un contacto permanente. “Estamos todos los días en el predio. Hay un ida y vuelta constante con el cuerpo técnico. Ver los entrenamientos y estar cerca de los jugadores también es importante para tomar decisiones”, señaló.

Uno de los temas que sobrevuela en el mundo rojiblanco es el cierre del mercado de pases. Al respecto, Zurbriggen fue prudente. “Hoy es muy difícil incorporar. El plantel está bastante completo y quedan pocos días para el cierre. Tuvimos el imprevisto con el arquero (la lesión de Federico Gomes Gerth), pero lo vamos a analizar”, explicó, dejando abierta una mínima posibilidad.

También fue consultado por la situación de la inhibición que pesa sobre el club, un tema que genera preocupación entre los hinchas. En ese punto aclaró que la resolución no depende directamente de su área. “Es algo que manejan la parte legal y de contaduría. Sé que están trabajando para levantarla y encontrar la solución”, indicó.

En cuanto a los objetivos, Zurbriggen remarcó que el club apunta a seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo institucional. “Queremos mejorar la campaña anterior y seguir desarrollando jugadores. Unión es un club formador y también necesita vender futbolistas”, afirmó.

Por último, el director deportivo destacó el impacto social que tiene la institución en la ciudad. “Cuando uno está en el club se da cuenta de la cantidad de chicos y familias que pasan todos los días. Hay muchísimas actividades y eso es algo espectacular para Unión”, concluyó.

