La inhibición atenta con la chance de que Unión sume un reemplazo para Gomes Gerth

Unión tiene la chance de sumar un reemplazo por la lesión de Federico Gomes Gerth, pero la inhibición lo imposibilita. Es clave la postura de Leonardo Madelón

La lesión de Federico Gomes Gerth no solo encendió las alarmas deportivas en Unión , sino también abrió un frente reglamentario y económico que puede alterar los planes del club en pleno torneo. Aunque aún se aguarda el parte médico oficial, todo indica que el arquero suplente sufrió la rotura de ligamentos en una de sus rodillas.

Un diagnóstico que lo dejaría varios meses fuera de las canchas. La gravedad del cuadro habilitaría al Tatengue a pedir un cupo extraordinario para incorporar un reemplazante, algo contemplado por la normativa ante lesiones de larga recuperación.

Pero el camino no es tan simple. En los papeles, Unión tiene la posibilidad de salir al mercado; en la práctica, no puede hacerlo. El motivo es una inhibición en la FIFA originada por el reclamo económico que presentó el delantero ecuatoriano José Angulo.

Mientras esa sanción no sea levantada, el club no podrá registrar nuevos futbolistas, lo que deja en suspenso cualquier intento de sumar otro arquero para cubrir la baja de Gomes Gerth.

La postura de Madelón, clave en Unión

En este tablero también entra a jugar la decisión del entrenador Leonardo Madelón. En caso que considere indispensable tener otra alternativa, la pelota la tendrá la dirigencia. Como viene la mano, se arreglaría con los pibes del club. Como si fuera poco, existe otro factor en el calendario. Unión dispone además de un cupo por el préstamo de Enzo Rubio a Delfín de Escuador hasta el 10 de marzo, pero no lo usará.