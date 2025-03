Bovaglio, DT de Palestino, le tiró flores a un exjugador de Unión

El exjugador de Atlético de Rafaela charló con LT10 (AM 1020) y en el inicio, en referencia al sorteo, expresó que "sabíamos que un equipo chileno no podía evitar a un brasileño y a un argentino, así que esperábamos este tipo de rivales. Lo más importante para nosotros es una logística de viaje que no nos desgaste físicamente, porque el año pasado, con tantos viajes, nos pasó factura”.