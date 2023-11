Brilloni: "Estamos evaluando que Unión juegue sin público"

LEER MÁS: Aparecieron banderas en Unión en contra del presidente Spahn

"Ahora vamos por una segunda fase de la operación de seguridad, que es como consecuencia de todos estos incidentes reunir los elementos investigativos y ponerlo a disposición de la justicia, con el fin de identificar a los responsables, tenemos a hinchas ofuscados, pero con la comisión de daños y lesiones. No hay personas detenidas. El número de personas atacantes era mayor, realizar una detención era agitar los ánimos. Tengo entendido que los hinchas son los de La Bomba", agregó el ministro de seguridad sobre los incidentes que provocaron los hinchas de Unión.

image.png

Más adelante, Claudio Brilloni reveló: "También durante el partido hubo una pelea en las tribunas entre hinchas, esta gente cae sobre hinchas que estaban abajo provocando escoriaciones en un niño. Pero tenemos todo el tiempo para llevar adelante las investigaciones. Hay cámaras, los personales policiales tienen la body cam, hay testimonios por recolectar. Hay que identificar a los agresores y ponerlos a disposición de la justicia. También tenemos de poner a disposición el Programa de Tribuna Segura para que estas personas no entren en el próximo partido".

LEER MÁS: Graves incidentes en el final del partido de Unión: un niño debió ser trasladado al hospital Alassia

"Yo quiero llamar a la reflexión a esta gente, es un partido de fútbol, nadie quiere que nuestros equipos se vayan al descenso, pero así este panorama nos encienden otras alertas. Vamos a tener que tomar medidas para evitar poner en riesgo vidas e integridad física de las personas. Tengo la obligación y necesidad de advertir esto, a veces hay que tomar medidas que son antipáticas. Mis amigos me dicen que no soy de Colón porque los hice jugar a las 14.30, pero mi función y responsabilidad es hacer todo lo posible para que no se ponga en riesgo las vidas de las personas. A nosotros los horarios diurnos nos favoreces, el domingo no era aconsejable para los jugadores, la gente y los policías. Uno tiene que tomar una decisión, en cancha de Colón tenemos la particularidad que donde entra La Negrada, al costado del Fonavi, es totalmente a oscuras. Jugar de noche es un problema si el resultado es adverso. Nosotros propusimos que ante Talleres se juegue de noche por el calor y porque tenemos tiempo para hacer todas las previsiones, el único obstáculo que tenemos es que se ilumine ese sector", agregó Brilloni.

En cuanto al partido de Unión ante Tigre, Brilloni contó: "Siempre va a ser aconsejable jugar en horario vespertino, ya que nos permite un mejor desplazamiento de los efectivos, en el momento del hipotético empleo de la prevención, pero acá antes de cada partido hacemos reuniones de organización y planificación, donde interviene el ministerio de seguridad y los clubes. Es una posibilidad que los partidos se jueguen sin público, lo vamos a presentar en la mesa de organización, pero aventurar esto hoy sería un desatinado de mi parte, ya que tenemos que organizar y planificar, y hacer las previsiones con todos los actores que tiene un partido, pero estamos evaluando eso".