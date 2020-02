Cabrera: "Estoy tratando de adaptarme a la manera de jugar de Unión"

Unión partirá este viernes por la tarde vía aérea rumbo a Mendoza para intentar enderezarse en la parte final de la Superliga, luego de tres derrotas seguidas y el último empate contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

El único jugador que tomó contacto con la prensa fue el delantero Javier Cabrera, devenido en volante ofensivo por el sector derecho, desde que Madelón decidió darle la confianza para tener un lugar reservado entre los titulares.

En el inicio, el charrúa afirmó que "Godoy Cruz no está en un buen momento, nosotros tampoco estamos jugando de la mejor manera y no nos podemos confiar. Vamos de visitante con todo lo que eso implica, vamos a salir a ganar y traernos los tres puntos".

Más adelante, ademitió que "estamos con confianza, el grupo está fuerte de mente y de todo, sinceramente estamos tratando de mejorar y no están saliendo bien las cosas, lo vamos a hacer lo más rápido posible, espero que podamos ganar este partido y traernos los tres puntos".

Cuando le preguntaron sobre la serie de partidos que tuvieron en los últimos días, Cabrera dijo que "está bueno jugar seguido, no estamos acostumbrados, no nos da el físico, son partidos lindos como pasó en Brasil y por suerte pudimos pasar, ahora hay que cambiar la cabeza, necesitamos sumar".

Cabrera2.jpg Prensa Unión

Precisamente cuando un repasa la trayectoria del uruguayo, en gran parte de los equipos que jugó lo hizo como extremo derecho, algo que tal vez ahora resignó, sin dejar de intentar pisar el área rival pero con otra función para solidarizarse en la marca. Por eso no dudó en expresar que "no me costó adaptarme nuevamente, no estuve tanto tiempo afuera, estoy tratando de adaptarme a la manera de jugar de Unión, me están ayudando mucho, y me estoy sintiendo cada vez mejor".

Cabrera insistió en que "estamos trabajando todos para mejorar, uno siempre sale a jugar de la mejor manera, a veces se consigue y otras no, pero tratatmos de jugar todos los partidos iguales".

En la parte final, el Cangrejo añadió que "nunca jugué en la posición en la que lo estoy haciendo pero creo que lo estoy haciendo cada vez mejor. Nosotros tenemos que seguir con la cabeza metida en este torneo, siendo fuertes y tratar de ganar que es lo que te da confianza, creo que lo vamos a hacer lo antes posible".