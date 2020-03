Calderón: "Voy a renovar mi contrato con Unión"

Indudablemente, más allá de lo que le toque vivir a los argentinos en la actualidad, cuando haya que ir al archivo para recordar cosas buenas de 2020, para Franco Calderón habrá muchas para resaltar, con lo cual se viene la extensión de su contrato.

El chaqueño casi sin buscarlo gozó de la confianza de Leonardo Madelón en un momento complicado y se hizo cargo de la zaga central del equipo, casi sin minutos oficiales en Primera División.

Desde Hermoso Campo, la localidad chaqueña donde cumple la cuarentena, el defensor charló con La Central Deportiva (Cadena 3) para hablar de muchas cosas de la actualidad del equipo rojiblanco.

En el inicio reconoció que “todos tenemos un plan que nos armaron los profes, nutricionistas, una rutina diaria, con gimnasio, para tocar también la pelota. Tenemos un grupo de whatsapp donde nos pasan videos y nosotros vamos mandando todo lo que que hacemos”.

Más adelante, agregó: “Yo me vine a mi casa antes de que cierre Chaco sus fronteras, estoy a tres horas y media de Resistencia donde están los casos mayores. Se está respetando la cuarentena, hay mucho control policial”.

Cuando se metió de lleno en el plano futbolístico, no dudó en afirmar que “yo quería que llegue este momento, estaba esperando la oportunidad. Siempre callado, trabajando como soy, así que disfruto al máximo, en cada partido intento dar lo mejor y vivir la situación que se me presentó”.

Calderón jamás desconoció el contexto en el cual le tocó tomar la titularidad en Unión, por lo que sostuvo: “No iba a ocupar el lugar de cualquiera, Yeimar (Gómez Andrade) era firme, muy buen jugador y rendidor. Pero traté de hacer mi juego, las cosas sabía que iban a andar bien. Por suerte Bottinelli me ayuda mucho, me habla siempre, uno va aprendiendo entonces muchas cosas”.

Franco Calderón 2.jpg El defensor Calderón cumple su cuarentena en Chaco.

En otro tramo de la charla, reconoció que “mucha gente de mi pueblo me sigue, me manda mensajes antes y después de los partidos. Con mi hermano somos los únicos que llegamos a Primera, tengo incluso el más chico jugando en Unión como marcador central. Después hay un chico que juega en San Lorenzo pero no debutó todavía en Primera”.

Al momento de opinar respecto a la salida de Madelón, el defensor apuntó que “me sorprendió su ida, como al resto de mis compañeros. Es una decisión que tomó junto al cuerpo técnico, si era para bien lo respetamos, ellos pensaron en el equipo y que era lo mejor”.

Mientras la dirigencia no se apura para encontrar al sucesor, el Tate ya fue dirigido por Marcelo Mosset y en este sentido el joven futbolista dijo que “lo vi muy bien a Tato, estaba agradecido por el respeto que tuvieron todos, hay un buen plantel, buenos chicos, se nos escapó sobre el final la victoria con Arsenal, las cosas buenas van a venir porque tenemos buenos jugadores y vamos a salir adelante”.

Calderón aprovechó la entrevista para dejar en claro su situación contractual. Al respecto, disparó: “Tengo contrato hasta junio de 2021 pero está todo encaminado para seguir. Voy a renovar mi contrato con Unión, no se por cuanto tiempo. Los hermanos Marioni de Rosario me manejan”.

En la parte final, cuando se lo consultó acerca de los jugadores que le gustan en su puesto, añadió: “Me veo un poco reflejado en Germán Conti, el otro día estaba viendo algunos movimientos de él. Por ahí me gusta un poco más a mi llegar al arco rival, pero tengo que seguir sumando minutos en este aprendizaje cotidiano, confiado en que nos irá bien en lo que resta de la Copa Superliga.