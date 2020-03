Unión: Sebastián Assis: "Estoy feliz de estar acá"

Los jugadores de Unión se encuentran trabajando de manera diferenciada, debido a que por el parate obligado por la cuarentena, a raíz del coronavirus, no hay actividad futbolística en el país, cuestión sobre la cual no hay certezas concretas en cuanto a la reanudación de la Copa de la Superliga. Uno de los jugadores que se sumaron en el último mercado de pases fue el uruguayo Sebastián Assís, quien en el primer partido del nuevo certamen fue titular y de a poco comienza a ganarse un lugar entre los que saltan a la cancha desde el minuto cero.

El charrúa habló con Tenfield, sobre lo que significa la cuarentena que está realizando en Santa Fe, mientras se esperan novedades acerca de cuándo el plantel podrá volver a entrenarse para reanudar la competencia.

“Me encuentro bien, estoy en Santa Fe, en Unión. Se decretó una cuarentena obligatoria. Vivo en un apartamento, paso todo el tiempo encerrado, no se puede salir a caminar, se complica mucho. Estar lejos de la familia cuesta mucho. Gracias a Dios tengo salud, que es lo más importante. Vivo solo, pero en el mismo edificio que Javier Cabrera, yo estoy en el tercer piso, y en el séptimo está Javier con su familia. El martes fue el último día que entrenamos juntos", comenzó manifestando el mediocampista central uruguayo.

Mientras que luego, agregó: "Desde el miércoles pasado empezamos a entrenar en casa. Para mí está perfecto que se decrete la cuarentena obligatoria, es la única manera de controlar el coronavirus un poco. La gente me parece que es muy responsable: desde el balcón a la calle miro y no pasa nadie. Dejan entrar a una sola persona al supermercado".

image.png El plantel de Unión fue licenciado por la pandemia de coronavirus. Prensa Unión

Luego, el jugador que llegada de militar en Santa Fe es una ciudad muy chica, pero muy movida, parecida a Montevideo. Salir ahora y ver que no no anda nadie es como estar en campaña. Así está la ciudad, en silencio, lo mejor para controlar un poco. Más de 300 casos ya han arrestado acá. Hay gente que no toma conciencia".

Por último contó su experiencia en su segunda salida de Uruguay y reveló: "Es la segunda vez que salgo al exterior, antes había ido a Grecia. En Cerro Largo la gente nos acompaña, y mucho. Me sorprendió el apoyo de la gente, el equipo mete 23, 24 mil personas cuando juega. Estoy feliz de estar acá: para mi es un logro".