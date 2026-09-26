Los números así lo indican: Unión es un equipo de segundos tiempos

En las 10 fechas que se llevan jugadas, Unión sumó más puntos en los segundos tiempos, en relación a lo obtenido en los primeros 45' de cada partido

Las estadísticas indican que Unión resulta ser un equipo más efectivo en los segundos tiempos, en relación a lo que logró sumar en las primeras etapas de cada encuentro.

En la tabla de posiciones de los primeros tiempos, el Tate apenas suma 10 puntos y se ubica en la 23° posición, cosechando dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con una efectividad de apenas el 33%.

Mientras que en la tabla de posiciones de los segundos tiempos, el elenco conducido por Leonardo Madelón está 5°, obteniendo cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas, sumando 16 unidades, con una efectividad del 53,3%.

LEER MÁS: El dato llamativo que se dio en el amistoso que Unión jugó ante Ben Hur

De hecho, tres de las cuatro victorias que suma Unión en el Torneo Clausura, se dieron en los segundos tiempos, en los partidos ante Lanús, Aldosivi e Instituto.

Frente al Granate, terminó empatando 0-0 en la primera etapa y luego ganó 2-1, contra Aldosivi se fue a los vestuarios perdiendo 1-0 y en la segunda etapa dio vuelta el resultado y se impuso 3-1. Mientras que contra Instituto finalizó 1-1 el primer tiempo y terminó ganando 3-2.