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El minuto a minuto de Colón ante All Boys en Floresta

Colón empata sin goles ante All Boys por la fecha 31 de la Primera Nacional en busca de su segunda victoria consecutiva.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 16:03hs
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El minuto a minuto de Colón ante All Boys en Floresta

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón llega a este partido luego de vencer 3-0 a Los Andes en el estadio Brigadier López. El Sabalero se encuentra en el quinto puesto, con 48 puntos, producto de 13 victorias, nueve empates y ocho derrotas. Además, convirtió 38 goles y recibió 25, con una diferencia de gol de +13. Iván Delfino realizó modificaciones en todas las líneas. La primera variante se da en el arco, donde Tomás Giménez ingresa en lugar de Matías Budiño. En la defensa, Mauro Peinipil reemplaza a Emanuel Beltrán; Federico Rasmussen ocupa el lugar de Zahir Ibarra y en el mediocampo Federico Lértora ingresa por Agustín Toledo y Gabriel Risso Patrón sustituye a Franco García.

LEER MÁS: Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

COMENZÓ EL PARTIDO EN FLORESTA

Colón ya enfrenta a All Boys en Buenos Aires por la fecha 31 de la Primera Nacional, en busca de sumar de a tres y escalar en la tabla para acomodarse en el reducido y cumplir con su único objetivo: el ascenso.

10' PT: Colón tuvo la primera aproximación

¡Llegó Colón! El Sabalero armó una buena triangulación y Peinipil llegó hasta el fondo para enviar un centro, pero la pelota no encontró destino. Bonansea intentó aprovechar la jugada, aunque no pudo concretar y la chance terminó diluyéndose.

Formaciones y datos del partido

COLÓN: 1. Tomás Giménez; 4. Mauro Peinipil, 2. Sebastián Olmedo, 6. Federico Rasmussen y 3. Facundo Castet; 10. Darío Sarmiento, 5. Federico Lértora, 7. Matías Muñoz y 8. Gabriel Risso Patrón; 9. Alan Bonansea y 11. Julián Marcioni.

ALL BOYS: 1. Nicolás Carrizo; 4. Hernán Grana, 2. Iván Zafarana, 6. Felipe Coronel y 3. Alejo Tabares; 10. Nicolás Barrientos, 5. Gabriel Ramírez, 7. Cristo Lozada y 8. Emiliano Purita; 9. Lucas Cano y 11. Alexis Melo.

Amonestados: Mauro Peinipil

Árbitro: Juan Pafundi

Estadio: Estadio Islas Malvina

TV: LPF PLAY

Colón All Boys minuto
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