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Por qué Unión todavía no hizo oficial la venta de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania

Aunque el club ucraniano ya presentó al mediocampista santafesino como refuerzo, el Tate aclaró que aún restan completar cuestiones administrativas entre las instituciones antes de anunciar la transferencia.

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 09:27hs
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Por qué Unión todavía no hizo oficial la venta de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania

La transferencia de Rafael Profini al FC Kharkiv de Ucrania ya es un hecho para el club europeo, que incluso presentó oficialmente al volante santafesino de 22 años como una de sus incorporaciones para la nueva temporada. Sin embargo, en Santa Fe todavía no hubo comunicación oficial por parte de Unión, situación que generó dudas entre los hinchas.

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Ante las consultas, la dirigencia rojiblanca salió a aclarar el motivo por el cual la operación todavía no fue anunciada por los canales institucionales del club.

"Hacemos una aclaración sobre la situación de Rafael Profini. Si bien el club ucraniano ya anunció al jugador, todavía faltan cumplimentar detalles administrativos entre los clubes. Por ese motivo, Unión no la oficializó todavía. Cuando la operación quede completamente formalizada, la comunicaremos oficialmente. Gracias por la comprensión", expresó la institución mediante un comunicado.

De esta manera, desde el Tate dejaron en claro que la transferencia está encaminada, pero que aún resta concluir la documentación correspondiente para dar por finalizada la negociación y hacer el anuncio oficial.

Diferencias en las cifras de la transferencia entre Unión y el FC Kharkiv

Mientras se aguarda la confirmación de Unión, desde Ucrania comenzaron a trascender los detalles económicos del acuerdo. Según los medios de ese país, el FC Kharkiv habría desembolsado alrededor de 2,5 millones de euros por la ficha del mediocampista, además de acordar un 20% de plusvalía para el conjunto santafesino en caso de una futura venta.

Ese monto, sin embargo, difiere de las cifras que se manejaban durante las negociaciones en Santa Fe. Desde el entorno rojiblanco siempre se habló de una operación cercana a los tres millones de dólares, por lo que la oficialización de la transferencia también servirá para conocer cómo quedó estructurado finalmente el acuerdo y cuál será el ingreso definitivo para las arcas del club.

Una venta importante para las finanzas de Unión

Más allá de las diferencias en los números que trascendieron, la salida de Profini representa una de las operaciones más importantes de Unión en este mercado de pases.

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El volante, formado en las divisiones inferiores tatengues, continuará su carrera en el fútbol europeo y, además del ingreso económico inmediato, el club santafesino conservaría un porcentaje de una futura transferencia, un aspecto que podría generar nuevos beneficios si el mediocampista logra consolidarse y dar un nuevo salto en su carrera.

Ahora solo resta que ambas instituciones completen los trámites administrativos pendientes para que Unión pueda oficializar una transferencia que, en los hechos, ya fue anunciada por su nuevo club.

Unión Rafael Profini Ucrania
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