Campisi: "Dejé de lado lo económico para seguir en Unión"

En los últimos días de vacaciones antes de arrancar la pretemporada, Nicolás Campisi habló con Radio Gol (FM 96.7) sobre su actualidad en Unión, donde refrendó las ganas de quedarse a pelear un lugar y también habló de los objetivos del plantel de cara al 2024.

"Estuve de vacaciones en Mar del Plata, donde todavía seguimos. Acá tengo muchos conocidos, y estoy aprovechando a entrenar bastante. Es imposible alejarse de la actividad, uno está constantemente trabajando, haciendo ejercicios. Hoy arranqué a las 7, fui al gimnasio, trabajé con un profe y ahora estoy arrancando el día con la familia", arrancó diciendo Nicolás Campisi, quien arrancará la pretemporada con la premisa de ganarse un lugar como titular en Unión.

Luego se le preguntó por la intensidad con la que trabaja Cristian González en Unión, y reveló: "El grupo de Whatsapp fue tranquilo en estas últimas semanas, luego de todo lo que vivimos, y también por las cuestiones contractuales de cada jugador. Sí estuvimos en comunicación con el profe y el nutricionista, para llegar de la mejor manera al 2 de enero".

Cuando se le preguntó por su participación con la rojiblanca, y Nicolás Campisi dijo: "Cuando levante la copa no fue el año donde más jugué, fue duro los primeros seis meses, en Unión me sentí como en casa, disfruté de ir a entrenar y los fines de semana con los partidos, independientemente si me tocaba jugar o no. Estar en Santa Fe para mí fue un cambio muy importante, Unión era el momento cumbre de mi carrera, a eso lo dije cuando llegué. Eso requiere compromiso y disciplina, lo tomé de esa manera".

"Ni bien terminó el campeonato estuve en comunicación con Charly (Carlos Capogroso, su representante). Llegó una oferta que fue formal, pero honestamente me quiero quedar, sé que el América es muy grande en Colombia. Tengo otros objetivos para el 2024, quiero ir por ellos. Por más de todo lo que significaba en lo económico, pero le dije a Charly que quería seguir en Unión. Decidimos dejar de lado lo económico y continuar en Unión, que era lo que quería", destacó Campisi cuando se le preguntó por la chance que tuvo de emigrar.

En cuanto a la competencia por el puesto, dijo: "Es clave Rodrigo Llinás, que hace bastante tiempo que está trabajando en el club. Es un gran entrenador, muy sabio, es el encargado de generar el buen ambiente. Hay chicos que tienen gran proyección como Lucas Meuli, el Chaquito González tiene un futuro enorme, al igual que Chávez. Eso nos potencia a Seba (Moyano) y a mí. Siempre estamos buscando mejorar, con una gran adrenalina en cada entrenamiento".

Tambié opinó sobre el movimiento de Unión en el mercado de pases y Campisi dijo: "Prefiero no opinar de la política del club, pero la realidad es que Kily nos inyectó un chip de competitividad, de ir por más. Lo dijo ni bien terminó el partido con Tigre, que festejemos, que la pasemos bien, que nos saquemos la mochila que teníamos pero que vayamos por todo para el año que viene. Eso hace que el jugador diga 'listo, ya pasamos esto, probemos arriba que es lo que a todos nos interesa'. Nos inyectó el chip que se puede, haciendo un esfuerzo, entre toda las partes, la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores. Estamos todos en la misma sintonía, arrancaremos muy arriba la pretemporada y a fines de enero llegar de esa manera ante Racing en el Cilindro".

Luego, se lo consultó sobre Kevin Zenón, quien está a punto de pasar a Boca, y dijo: "Tiene un futuro increíble, tiene una gran destreza técnica, pero también desde lo físico, hizo un esfuerzo terrible para estar en la Copa de la Liga, se infiltró una gran cantidad de veces para estar, eso habla del espíritu competitivo que tiene y lo guerrero que es. En la semana previa al partido ante Tigre nos quedábamos a patear tiros libres, intentaba mucho, con el mismo golpe, fuerte por arriba de la barrera y a veces le salía y a veces no. Tuvimos una pequeña charla, y le dije que si le quedaba que le pegue al arco. Cuando se le presentó esa posibilidad que estaba lejos todos dijimos que la tiraba al área, que era lo que había practicado, pero cuando le pegó al arco y la clava fue una gran alegría, eso marca que siempre quiere más, eso marca lo que es hoy para Unión y en el fútbol argentino, para mí de los mejores jugadores que hay actualmente".

Por último, cuando se le pidió que destaque a otro jugador de Unión, reveló: "Mauro Luna Diale me gusta mucho, lo encarador que es, se ven pocos en el fútbol argentino, agarra la pelota y busca siempre el uno contra uno. No es alto pero tiene una fortaleza física terrible, no le importa quién está enfrente".