LEER MÁS: El diagnóstico de Pardo en Unión: "Tenemos una idea clara"

En cuanto a lo que propuso Unión ante Nacional, Nicolás Campisi indicó: "Es la idea que busca el entrenador, de ser protagonistas, de intentar salir jugando, de tener la posesión, de ser un equipo punzante, y obviamente con la presión. Lo pudimos plasmar, son los primeros minutos, no importaba si no estábamos finos, sino que lo que importaba era la actitud y la idea de lo que están buscando de nosotros. No fue justo el resultado".

Nicolás Campisi.jpg Nicolás Campisi y la chance de ser titular con Unión en el Clásico por la lesión de Moyano. Prensa Unión.

"Quiero resaltar el grupo humano que tenemos, eso hará que seamos protagonistas, es lo que vamos a buscar, nos estamos preparando para eso, tácticamente y también mentalmente. Vamos a seguir por esa línea para tener mejores sensaciones en los dos amistosos que nos quedan y de cara a la primera fecha ante Racing", agregó Nicolás Campisi.

LEER MÁS: Unión, atento: ¿qué se dice en Boca de la llegada de Zenón?

Cuando se le pidió una referencia de Thiago Cardozo, con quien competirá por el puesto en Unión, reveló: "Es un muy buen chico, honestamente no lo conocía. Pero es lo que dije al finalizar el torneo, que haya buenos arqueros, también en la cantera, es importante para todos para que la competencia interna sea cada vez mayor, y eso hace que cada uno pueda sacar lo mejor".

También indicó los motivos por los cuales decidió no emigrar en este mercado, y Nicolás Campisi argumentó: "Me quise quedar a pelearla, era mi deseo, mi impronta de querer más minutos, pero eso depende de la decisión del técnico, yo estoy dispuesto cuando me necesite".

En el final, el arquero de Unión sentenció: "Tenemos que dar un mensaje de calma, estamos trabajando para ser protagonistas, y eso es a lo que apuntamos, iremos por eso. Le decimos a la gente que tenga calma que vamos a tener mejores resultados que en el año pasado".