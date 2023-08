Campisi: "Estoy muy ilusionado con mi llegada a Unión"

LEER MÁS: Orsini pasó la revisión médica y es nuevo jugador de Unión

En el arranque de la entrevista, Nicolás Campisi comenzó contando cómo se enteró del interés de Unión y reveló: "Al plantel le dieron lunes y martes, con lo cual le hice un pedido al profe para entrenar el día de hoy, No podía dar esa ventaja de no trabajar hasta el miércoles. Cuando Carlos Capogroso me dio la noticia había llegado desde Paraguay, donde hice una preparación".

Y luego, indicó: "Desde que llegué tuve una charla con Rodrigo Llinas, sobre lo que pretendía de mí, también con Kily (Cristian González). Me dieron a entender lo que querían, lo que buscaban para saber lo que pretendían y la manera de trabajar que tienen".

"Me encontré con una ciudad muy pasional, hay un gran entusiasmo, te lo hacen saber en todos lados. Eso a uno como jugador lo motiva, te levanta el autoestima y es una gran satisfacción. Estoy muy contento e ilusionado de estar acá", reconoció Nicolás Campisi, el nuevo arquero de Unión.

En cuanto a la pelea por el puesto, Nicolás Campisi destacó: "Ya tuve una charla con Seba Moyano, con quien había hablado cuando viene con Atlético Tucumán. me encontré también con chicos jóvenes que acompañan al plantel, y muestran un buen nivel. Unión en las formativas trabaja muy bien, es clave tener un entrenador como Rodrigo que no trabaja solo lo físico y futbolístico sino que también lo mental".

Y sobre sus condiciones futbolísticas, Nicolás Campisi indicó: "Me considero un atajador, este último año estuve en Huracán. El cuerpo técnico de Diego Dabove me incorporó el poder jugar con los pies, eso te hace ser más rápido y entender la idea".

Para cerrar de la siguiente manera: "Mi ídolo de chiquito era José Luis Chilavert, un día estando en mi casa recibí un llamado de él, que quería recuperar los guantes, en modo de broma. Lo conocí, y me regaló la remera del buldog, autografiada. Desde ese momento tomamos una amistad muy linda