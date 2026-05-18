La decisión que deberá tomar Madelón con Álvarez en Unión para el cruce con Independiente

El lateral uruguayo Emiliano Álvarez termina contrato y no hay señales de renovación, por lo que podría quedar afuera de la delegación de Unión

En Unión ya empezó la cuenta regresiva para el duelo del viernes ante Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina y, mientras Leonardo Madelón termina de definir el equipo, hay una situación por resolver: ¿será considerado Emiliano Álvarez ?

El uruguayo finaliza su contrato el próximo 30 de junio y, hasta ahora, no aparecieron señales de una posible continuidad. Un escenario que obliga al cuerpo técnico y a la dirigencia a mirar mucho más allá del partido en Rosario.

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Porque si bien Madelón pondrá lo mejor que tenga a disposición y también debe renovar su vínculo, esta vez no planea viajar con una delegación tan amplia como ocurrió durante los playoffs del Apertura. En aquella oportunidad, la idea fue fortalecer al grupo y sostener la unión interna, incluso llevando futbolistas lesionados o sin participación como Nicolás Palavecino, Bruno Pittón y Enzo Roldán.

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¿Fin de ciclo para Emiliano Álvarez en Unión?

Ahora el contexto es otro. La lista será más reducida y mucho más funcional. Ahí aparece la gran incógnita: ¿tiene sentido incluir a Emiliano Álvarez? Hoy el titular en el lateral es Lautaro Vargas y el charrúa aparece como su reemplazante natural. Pero el problema no pasa por lo futbolístico.

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En Unión saben que si Álvarez sufre una lesión de consideración, estaría obligado a renovarle. En un momento donde no hay avances para extender el contrato, el riesgo empieza a pesar. Por eso no se descarta un escenario fuerte: que directamente quede afuera de la convocatoria. Más aún teniendo en cuenta que Nicolás Paz puede cubrir eventualmente el puesto si surge una emergencia durante el partido.

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La situación expone una realidad incómoda, pero habitual en el fútbol argentino. Porque mientras el equipo se juega una clasificación importante, también hay decisiones económicas y contractuales que empiezan a condicionar cada movimiento. En medio de todo eso, la pregunta ya sobrevuela en Santa Fe: ¿Emiliano Álvarez tendrá una última función con la camiseta de Unión o el ciclo ya entró en su recta final, como parece haber ocurrido también con Nicolás Palavecino?