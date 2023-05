Canuto: "Unión entró en un pozo donde se ve todo oscuro"

Más adelante, admitió que "no tengo demasiadas referencias de Méndez, las pocas que tengo son muy buenos, no se si una persona se convertirá en un superhéroe, es una situación bastante peligrosa viendo promedios o tabla anual, no es una tragedia ya, moviendo unas piezas, hay un montón de tiempo para reaccionar y salir de la situación en la que está".

Tato no dudó en expresar que "Unión entró en un pozo donde se ve todo oscuro y no encuentra la salida, me tocó como jugador pasar por esos momentos, lo que primero hay que hacer es agarrar las bases, trabajar el doble, y estar lo más seguro para ver luz y empezar a construir otra cosa de lo que se viene haciendo, que no está dando resultados".

En otro tramo de la charla subrayó: "Se ve un equipo que ante cualquier problema o situación adversa, se decae mucho, siente los golpes, son situaciones que son las peores pero siempre hay una revancha el fin de semana, dejando de lado lo pasado con autocrítica, que esa carga emocional que juegue lo menos en contra posible".

En cuanto a los jugadores del actual plantel tatengue, Canuto disparó: "Lo de la experiencia de los jugadores cambió muchísimo en los últimos años, por lo menos adentro de la cancha, el fútbol es muy dinámico, tiene que jugar el que está bien, los de mayor experiencia en el afuera son importantes para transmitir seguridad".

Y luego, refrendó: "No soy técnico, pero por mi experiencia como jugador lo hará el que mejor está, el que pueda sacar esto adelante, no creo que tengan que jugar los más grandes o los más chicos, sino los que mejor están".

Antes de su despedida, opinó: "No hay que ver a quien rescata Unión, el equipo de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes tiene que armar una burbuja, ser autocríticos, corregir esas cosas que no funcionan, pero contagiar al resto y salir de esta situación".