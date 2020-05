Carabajal: "Se hace pesado no saber quién será el técnico"

El plantel de Unión no detiene su andar físico bajo el plan elevado por el profesor Hugo Díaz a la espera de la vuelta del fútbol y del nuevo técnico, que por ahora brilla por su ausencia. Hay varios trascendidos al respecto, pero ningún avance concreto y, hasta que no se sepa cuándo retornar la actividad formal, no existirán casi con seguridad más novedades. Por lo pronto, los jugadores siguen entrenando en sus caras durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus. Uno de ellos es Gabriel Carabajal, que entiende puede darle mucho más al club.

En diálogo con LT10, el volante fue contundente en su análisis respecto a lo que desplegó en la temporada al decir que el saldo todavía está en el debe: “Creo que tengo más para darle a Unión, es algo que pretendo yo y la gente. Es una deuda que tengo, tratar de agarrar un nivel más regular. Ojalá las lesiones no vuelvan, porque el año pasado terminé con dos o tres en seis meses y fue complicado. Tengo esa deuda sobre todo conmigo mismo y puedo darle más al club”.

Gabriel Carabajal.jpg Gabriel Carabajl cree que está en deuda con Unión. Prensa Unión

Cuando Unión fue a buscar a Gabriel Carabajal lo hizo entonado por lo que había hecho en Patronato, donde tuvo presentaciones sobresalientes. Más que nada jugando como mediocampista por izquierda, pero con libertadores para soltarse. Es enganche por naturaleza, pero en Unión casi nunca pudo jugar en esa posición a raíz del sistema que implementaba Leonardo Madelón: 4-4-2. En ese sentido, el cordobés dijo en qué lugar se siente más cómodo.

“Donde sea (risas). Yo me siento cómodo jugando suelto, como volante buscando espacios en el medio. Cuando jugué ahí me sentí cómodo. Sucede que yo venía de jugar de volante por izquierda en Patronato creo que de buena manera y tal vez por eso (Leonardo) Madelón me puso por ahí. Hablé mucho con él y es el esquema que le gusta, que le queda cómodo. Hubo un par de partidos que Leo me dejó soltarme un poco, pero solo unos pocos”, apuntó el jugador por el que el Tate compró el 50% del pase.

Luego se refirió al posible técnico, trató de ser cauto y reconoció el estilo de Sergio Rondina, quien fue sondeado hace algunas semanas, pero sin definiciones: “Yo soy de ver mucho fútbol y vi partidos de Arsenal, donde tengo amigos ahí. Tengo una idea de su forma de jugar, veremos qué decisión se toma al final. Le gusta tener la pelota y tratar de atacar, no regalarla. Me gusta su estilo de juego. Esto va más allá de mi gusto, pero acá lo más importante va a ser adaptarse a lo que quiera el nuevo técnico”.

En el final, Gabriel Carabajal admitió que existe un desgaste de trabajar en casa en esta cuarentena: “Se hace un poco denso, la idea es trabajar lo más que se puede para volver de la mejor manera. Varios días a la semana entrenamos mediante la aplicación Zoom. No es lo mismo que entrenar en el club. Se hace pesado no saber quién va a ser el técnico y no saber cuándo se vuelve. Estamos en un momento que todo es duda y nadie sabe nada. No tenemos novedad del técnico y a uno le inquieta saber quién va a venir o si se queda Tato (Marcelo Mosset)”.