¿Diego Zabala podría regresar a Unión?

Diego Zabala formó parte de un plantel de Unión que hizo historia, logrando dos clasificaciones consecutivas para disputar la Copa Sudamericana. Producto de sus grandes actuaciones, fue contratado por Rosario Central, aunque no pudo futbolísticamente estar a la altura de todo lo que había demostrado en la entidad de la Avenida.

Con el receso por la pandemia del coronavirus y ante un nuevo mercado de pases que se avecina, el uruguayo Diego Zabala fue consultado por los rumores que lo vinculan a Unión, debido a que Rosario Centra mantiene una deuda por parte de su pase, que según se comenta podría saldarse de esta manera, ya que en su momento también compró a Emanuel Britez.

Sobre los rumores que lo asocian a una probable vuelta a Unión, Diego Zabala contestó: “No hablé con mi representante, estoy cómodo acá y en la ciudad, es un club lindo y grande aunque uno no sabe tampoco lo que depara el fútbol, si quieren contar con vos. Personalmente no me llamaron de ningún lado”.

Luego, el exvolante de Unión, en diálogo con Zapping Sport por Radio 2, y en declaraciones que recoge el sitio Impulso Negocios, destacó sobre le momento de Rosario Central: “Lamentablemente ese último partido no nos dio la posibilidad de coronar un año en el cual la prioridad era salvarse del descenso, uno fue sumando puntos y nos ilusionamos con otra cosa, si en su momento le ganábamos a Argentinos quedábamos terceros en la general, por eso espero que se pueda dar porque Rosario Central es un club que merece estar en copas internacionales”.

zabala Diego Zabala no tuvo el año esperado en Rosario Central y suena para volver a Unión.

A pesar que su familia está en Santa Fe, el volante que jugó dos temporadas en Unión decidió quedarse en la ciudad ante el aislamiento: “Hago cuarentena en Rosario porque mi mujer está embarazada y faltan cuatro meses para el nacimiento no quisimos movernos mucho. Se extraña mucho la rutina diaria, los compañeros, el vestuario, la pelota aunque todo esto queda en segundo plano porque lo primordial es la salud, ojalá pronto volvamos a la normalidad”.

El lugar para pasar la cuarentena en los futbolistas es muy importante: “por suerte cuento con espacio y materiales que me trajeron desde el club cumpliendo con las rutinas que nos da el profe. Cuando se vuelva con las medidas correspondientes al caso todos los equipos empezaremos de cero, de a poco iremos agarrándole nuevamente la mano tanto a lo físico como a lo futbolístico”.

El final del torneo levantó polvareda y el uruguayo guarda distancia de esa resolución: “no soy quien ni tengo argumentos para decir si estoy o no de acuerdo porque no estoy tan metido en el tema, para eso están los dirigentes, si creo que hay que confiar en lo que se decide para el bien del fútbol argentino. Lo que si estoy de acuerdo es en respetar un reglamento y eso de sacar los descensos a mitad de torneo no está bien pero entiendo que es una situación atípica”.

“No lo voy a descubrir yo ni ustedes cuál es mi posición natural pero también yo acepto este desafío de jugar por izquierda y de interno, trato de acomodarme y no quedarme en una posición sola, con todo lo que creció el fútbol el jugador que es polifuncional se le puede sacar más provecho. En rendimiento no pude igualar lo que hice en Unión pero estoy fuerte de la cabeza para tratar de revertirlo porque puedo demostrar que puedo cambiar la página”, acotó el ex-Unión sobre una de las críticas que le cayeron por su rendimiento.