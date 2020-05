El nuevo dato que favorece a Unión en torno a Sergio Rondina

En Unión todavía el nuevo técnico brilla por su ausencia y como viene la mano, seguramente no habrá mayores novedades hasta que no se sepa cuándo retornará el fútbol. Está claro que ahora más que nunca hay que cuidar el peso y no contratar al reemplazante de Leonardo Madelón le permitió a los dirigentes sacarse "un quini" por lo que se ahorró. En consecuencia, se esperará lo que sea necesario para avanzar en las tratativas. Por el único que existieron contactos en su momento fue por Sergio Rondina, de grata temporada en Arsenal.

Después, la danza de nombres fue creciendo y en los últimos días el presidente Luis Spahn reconoció que la lista se acordó a cuatro opciones que, desde ya, no fueron dadas a conocer. Ya quedaron relegados Juan Pablo Vojvoda (Unión La Calera de Chile) y Guillermo Hoyos (Aldosivi), y casi descartado Claudio Vivas (Bolivar de Bolivia). El dato saliente es que son todos DT con trabajo.

Rondina.jpg Sergio Rondina admitió el interés de Unión para sumarlo como nuevo técnico.

Incluso el propio Sergio Rondina tiene trabajo, pero la diferencia es que tiene contrato hasta el 30 de junio. El escenario vislumbra que la competencia no se reanudará antes de esa fecha. Por eso desde Unión están expectantes de lo que suceda en ese aspecto, ya que no cuenta con el sustento suficiente para indemnizaciones o resarcimientos. Debería, en pocas palabras, llegar a costo cero.

También está claro que la erogación será bastante menor a lo que recibía Leonardo Madelón, que era uno de los cincos mejores salarios de la Argentina. Justamente este tema de los vínculos genera preocupación en los jugadores y también en los técnicos, ya que si se mantiene la determinación de quitar los descensos, los clubes no harían tantas contrataciones para apostar al campeonato económico.

Leonardo Madelón.jpg Leonardo Madelón era uno de los cinco técnicos mejor pagos de Argentina. UNO Santa Fe | José Busiemi

Sin dudas, eso pone en jaque las posibilidad laborales. Por eso se amenaza con un paro si es que no se analiza nuevamente dicha cuestión. Pero volviendo a lo anterior, hay factores que salieron a luz en torno a Sergio Rodina y que jugarían en favor de Unión si se decide a buscarlo.

Al parecer, Arsenal –que quiere retenerlo– todavía no cumplió con los premios del ascenso y, por si fuera poco, le debe tres meses de salario, algo que complicaría su continuidad. Más que nada, porque el elenco de Sarandí tampoco tiene demasiado resto. Esto tampoco quiere decir que allanará el camino como técnico de Unión, pero sí es para tener en cuenta.

Sergio Rondina.jpg Sergio Rondina termina su contra con Arsenal el 30 de junio. Prensa Arsenal

No hay que dar a cuenta todavía, ya que está todo supeditado a lo que pase con el fútbol en Argentina. El 30 de junio está cada vez más cerca y por eso el clima también irá creciendo. ¿Buscará finalmente Unión un nuevo técnico?