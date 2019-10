Carabajal y las sensaciones de enfrentar al Gimnasia de Maradona

La llegada de Gabriel Carabajal a Unión fue un bálsamo dentro un mercado de pases donde el plantel sufrió una importante sangría de jugadores que fueron vitales para las clasificaciones históricas para disputar la Copa Sudamericana (2019 y 2020).

Es que el cordobés venía de romperla en Patronato, donde fue clave para que el conjunto de la vecina provincia se mantenga en Primera División, incluso convirtiendo dos tantos en el partido trascendental de la última fecha frente a Argentinos Juniors.

Su primera carta de presentación fue en Avellaneda, en el empate sin goles ante Racing, y en el segundo encuentro, en la victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia, terminó de cautivar a los hinchas rojiblancos.

Sin embargo, dos lesiones musculares lo tuvieron alejado de las canchas y recién volvió para el partido ante Aldosivi, donde ingresó en el segundo tiempo en el triunfo por 2-1. Luego, fue titular contra Colón, donde tuvo una destacada actuación en la victoria por 1-0 en el 15 de Abril.

Ahora se viene un nuevo desafío, como será visitar al agrandado Gimnasia de Diego Armando Maradona, y en diálogo con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), el talentoso volante rojiblanco manifestó: "La verdad es que no tuve la suerte de tener a Maradona cerca, va a ser la primera vez que lo voy a tener cerca y varios de mis compañeros. Seguramente lo disfrutaremos antes que empiece el partido, una vez que el árbitro dé el inicio vamos a querer ganar".

"Creo que será importante que hagamos nuestro juego, como lo hicimos siempre, es lo más importante. Gimnasia está necesitado pero no tenemos que pensar en eso para que no nos juegue en contra. Trataremos de hacer las cosas como las venimos haciendo", agregó en otra parte de la charla.

En cuanto a qué cambió para que el equipo se reencuentre con la victoria, dijo: "El equipo se fue encontrando a medida que fueron pasando los partidos, el técnico no pudo contar con la disposición de todos, pero todavía nos falta y seguiremos mejorando en todos los aspectos".

Sobre lo que debe mejorar el equipo, reveló: "El volumen de juego que fuimos tomando a medida que fueron pasando los partidos fue bueno, es la idea seguir encontrándonos, a la hora de recuperar la pelota somos bastante intensos y genera un desgaste. Trataremos de tener un poco más la pelota para no cansarnos tanto".

También se le preguntó por la coincidencia de resultados positivos con su presencia en el equipo y analizó: "Me adapté bien, los compañeros y el cuerpo técnico me hacen sentir bien. Habrá partidos donde juegue y perdamos, ojalá no sea pero el fútbol es así. Lo quiero tomar como una casualidad".

Cuando se le preguntó si Madelón le pide lo mismo que Mario Sciacqua en Patronato, y dijo: "Leo me da la libertad y confianza para jugar más suelto, en Patronato por estar peleando en la zona baja hacíamos todo bastante estricto, acá me animo a hacer cosas que en Patronato no se podía. Me siento bien, mi forma de jugar siempre fue esta, y poder hacerla en este club y en Primera División es muy bueno".

Por último se refirió a los objetivos del plantel y analizó: "La idea es clasificar a una copa, iremos partido a partido, buscaremos seguir creciendo y sumando minutos de juego".