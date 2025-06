Caramelo Martínez no tuvo dudas: "Se vio otra cara de Unión"

Después del partido expresó: "Necesitábamos una victoria, el semestre pasado no estuvimos a la altura, hicimos una buena pretemporada y se vieron muchas cosas. El equipo fue ordenado, hicimos las cosas bien para pasar".

Más adelante admitió que "faltó un poco de circulación en mitad de cancha, el partido se jugó por los costados, Ibarra me hizo marca personal, Navarro estaba bien parado, no pudimos concretar pero hicimos un gran partido".

El santotomesino también consideró que "es lo que nos pedía el entrenador, mantener el arco en cero, la actitud cambió un montón, fuimos muy ordenados. Esto nos sirve mucho, era muy importante pasar de ronda".

La importancia para el grupo de tener este resultado positivo

En otro tramo de la charla, no dudó en decir que "desde lo anímico suma un montón, se vio otra cara de Unión, ordenados, por momentos tuvimos la pelota, en otros no. Con Fatura nos dijimos cosas en el penal, me sacó ese tiro libre, contento en lo personal también por esto".

Antes de subirse al micro para regresar a la ciudad, acotó: "No me sentí tan cómodo porque me hicieron mucha marca personal, cuando un técnico te da confianza eso es muy importante. La continuidad es importante y pagarlo de esa manera".