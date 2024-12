Cardozo aún no renovó en Unión y ya estaría en una lista de opciones de Boca

Hay detalles todavía por pulir, pero con la motivación extra que se disputará la Copa Sudamericana en 2025. Esto deparará en la llegada de refuerzos y la intención de retener algunas piezas claves. Uno de los casos es el arquero Thiago Cardozo, que finaliza su préstamo a fin de año y todavía no se tienen certezas sobre si está en los planes.

Hay jugadores que son cantados que no continuarán, como Nicolás Campisi, Thiago Banega y Patricio Tanda, pero lo del golero charrúa es un enorme interrogante, ya que se volvió determinante en esta recta final de campeonato. En algunos momentos, sosteniendo el resultado como ante Vélez.

¿Boca, una preocupación para Unión?

Si bien llegó cedido de Peñarol, se quedaría con el pase en su poder, por lo que sería más sencillo encarar una negociación, pero en las últimas horas, desde Uruguay y Buenos Aires surgió el rumor de que estaría en la carpeta de Boca, junto a otros tres uruguayos: Santiago Mele y Washington Aguerre.

Thiago Cardozo.jpg Boca tendría en carpeta a Thiago Cardozo, que termina su contrato en Unión. Prensa Unión

Se informa que en el Xeneize estarían al tanto justamente de su situación contractual y podría ser una alternativa, ya que quedará solo Leandro Brey, a raíz de que Sergio Romero se marchará.

Un Cardozo que se adaptó al fútbol argentino y, a sus 27 años, se ilusiona con dar un salto. Habrá que ver si Unión toma nota y se apura o bien, se piensa en otro perfil de arquero para el 2025.