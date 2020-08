Carlos Castro: "Unión se lleva a un joven muy importante"

Unión tendrá en breve su sexta cara nueva que llegará desde Mendoza para unirse al plantel que orienta Juan Manuel Azconzábal, tal cual ratificó este viernes Carlos Castro, presidente de Independiente Rivadavia.

El máximo dirigente cuyano charló con radio Gol 96.7 y en el inicio reconoció que "tendremos que aprender a convivir en este fútbol con la pandemia, evidentemente esto llegó y no se irá muy rápido".

Más adelante apuntó que "el 20 de julio asumimos con la nueva Comisión Directiva. Tuvimos hace días una reunión informativa con los clubes de la Primera Nacional. Vengo colaborando con el club desde 1998 pero ahora la responsabilidad aumenta. Tenemos muchas ganas de trabajar, en nuestra ciudad deportiva trabajamos para habilitar más canchas. Con un DT joven intentamos armar un buen equipo para mirar el futuro con optimismo".

La charla indefectiblemente se metió de lleno en Pablo Palacios, este joven mediocampista que llegará a Unión al llegar a un acuerdo entre todas las partes. Al respecto, el presidente apuntó: "Tenía charlas por intermedio de su representante, hace dos semanas Zucarelli me manifestó el interés de contar en su plantel. Fue todo demasiado rápido. Estamos tratando de terminar los papeles para que pueda viajar y lo tengan en Santa Fe".

Presidente.jpg El titular de Independiente Rivadavia habló de la llegada de Palacios a Unión. Gentileza UNO Mendoza

Para luego, soslayar: "Es un préstamos por 18 meses con la compra del 50% del pase, el jugador es de Independiente, tratamos de hacer las cosas claras. Los plazos de torneos que pide AFA son 18 meses de contrato, queríamos extender el vínculo por si regresa para que nos quede un año más de contrato. Si hay algo que queremos ser es transparentes. No hay que ocultar cosas, esperamos que a Pablo le vaya bien y pueda explotar en Primera. Si le va bien también le irá bien a Independiente. Es un pibe magnífico que intenta progresar".

Más allá de que Castro ponderó que Unión e Independiente Rivadavia no charlaron por ningún juvenil rojiblanco para que vaya a Mendoza, el máximo dirigente no ahorró en elogios para la futura incorporación tatengue: "Es un jugador muy importante de mitad de cancha para adelante, es muy explosivo, con dinámica y cambio de ritmo que no se ven hoy. Para mí, Palacios tiene condiciones para trascender, puede jugar de extremo, versátil, con gol y jovencito. Unión lleva a un jugador muy importante, el salto de calidad lo tiene que dar en otra división. Esperemos que pase como Lucas Gamba, que casi no jugaba más y mirá donde llegó".