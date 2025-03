Centurión: "Ojalá ante Unión volvamos a ganar de local"

Ante Lanús, la Lepra sumó el cuarto partido sin ganar en condición de local esta temporada. Además, su última victoria en el Bautista Gargantini data del 2 de diciembre pasado cuando el equipo de Alfredo Berti se impuso 2 a 1 ante Argentinos Juniors con goles de Victorio Ramis y Luis Sequeira.

"Lo más importante es volver a hacernos fuertes de local. Creo que el año pasado tuvimos varios partidos en los que estábamos fuertes, teníamos una racha bastante positiva, y ojalá que se nos pueda dar ante Unión y arrancar nuevamente a ganar de local", aseguró el arquero de Independiente Rivadavia sobre la meta a corto plazo que tiene la Lepra.

El hecho de no poder consumar una victoria desde la fecha 3, ante Belgrano, no es algo que pese en el plantel y así lo remarcó Ezequiel Centurión: "Puede llegar a condicionar en otras ocasiones pero no creo que haya pasado en este partido. Estamos haciendo un buen trabajo".

En la parte final, subrayó: "Nosotros tenemos que seguir sumando. En este momento estamos en una mejor posición a lo que era el año pasado y el objetivo ahora es tratar de clasificar en este torneo. Si logramos eso, ayudamos con el tema de los promedios también así que trabajaremos para eso".