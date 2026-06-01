Belgrano cerró la compra de Cardozo y Unión recibirá una importante suma

En Córdoba informan que Belgrano fue a fondo con Unión y habría ejecutado la opción de compra por el arquero uruguayo Thiago Cardozo

La historia que se venía cocinando desde hace varias semanas parece haber llegado a su desenlace. Belgrano y Unión habrían alcanzado un acuerdo para ejecutar la opción de compra de Thiago Cardozo , quien continuará tras su gran temporada con consagración incluída.

Las señales comenzaron a aparecer en las redes sociales. La propia institución celeste publicó una imagen del arquero acompañada por estrellas y unos guantes, un mensaje que rápidamente fue interpretado como un anticipo de la noticia esperada por ambas partes.

Belgrano habría acordado con Unión la compra de Cardozo

Según trascendió en Córdoba, Belgrano desembolsará 1.200.000 dólares por el 65% de la ficha del guardameta uruguayo, cifra que representa un ingreso importante para las arcas rojiblancas. De todas maneras, todavía quedan detalles por conocerse. Uno de los puntos a esclarecer es si dentro de la operación se incluirá el saldo pendiente que mantenía el Tate por la transferencia de Agustín Colazo. Tampoco trascendió si el monto será abonado al contado o mediante algún esquema de pagos.

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Más allá de esas cuestiones administrativas, el escenario principal parece definido. Belgrano se asegura la continuidad de un arquero que fue pieza clave en la obtención del título y que se ganó rápidamente el respaldo de los hinchas, mientras que Unión capitaliza económicamente uno de sus activos más valiosos.

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Ahora solo resta la oficialización formal de una negociación que, salvo imprevistos de último momento, parece haber llegado a buen puerto para todas las partes.