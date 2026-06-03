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La situación de Imanol Machuca genera preocupación en Unión

Vélez cortó el préstamo de Imanol Machuca, suspendido hasta noviembre, por lo que debe volver a Fortaleza. Unión tiene el 50% y hay preocupación

Ovación

Por Ovación

3 de junio 2026 · 14:36hs
La situación de Imanol Machuca genera preocupación en Unión

Mientras Unión ya piensa en el segundo semestre, también se sigue de cerca una situación que podría tener consecuencias económicas a futuro. El protagonista es Imanol Machuca, cuya carrera atraviesa un momento complejo y lleno de incertidumbre tras las noticias de las últimas horas.

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En las últimas horas se conoció que Vélez ejecutó una cláusula de rescisión anticipada del préstamo, que originalmente se extendía hasta diciembre de este año. De esta manera, el atacante deberá regresar a Fortaleza, que posee los derechos económicos y el 50% de su ficha, además de mantenerle contrato vigente hasta fines de 2027.

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Sin embargo, el panorama está lejos de ser sencillo, ya que Machuca está suspendido por la FIFA hasta noviembre a raíz del caso relacionado con la falsificación de documentación para representar a la selección de Malasia. Una situación que frenó por completo su actividad profesional y generó un fuerte impacto en su carrera.

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¿Unión tiene escudo en caso que Fortaleza deje libre a Machuca?

En ese contexto surge la preocupación para Unión, que conserva la otra mitad del pase y cualquier determinación que adopte Fortaleza respecto a su futuro podría repercutir directamente en sus intereses. La gran incógnita pasa por saber qué postura tomará la entidad brasileña una vez que el futbolista regrese. Si bien el vínculo sigue vigente, no sería extraño que analice alternativas ante un escenario que cambió radicalmente desde la sanción impuesta por la FIFA. En el fútbol abundan antecedentes de instituciones que decidieron interrumpir relaciones contractuales o renegociar condiciones cuando surgieron situaciones extraordinarias.

Imanol Machuca
Unión, preocupado por lo que pueda hacer Fortaleza con Imanol Machuca.

Unión, preocupado por lo que pueda hacer Fortaleza con Imanol Machuca.

Por ahora no trascendieron detalles sobre eventuales cláusulas que puedan contemplar un caso de estas características, pero en Unión siguen atentos a cada movimiento. No es para menos: en Santa Fe existía la expectativa de que Machuca pudiera consolidarse en el exterior y generar una futura transferencia importante que beneficiara económicamente a la institución.

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Hoy, ese escenario parece bastante más lejano. Aunque todavía no existe una decisión oficial de Fortaleza, la posibilidad de que evalúe cortar el vínculo aparece como una señal de alerta para Unión, que observa con preocupación cómo una apuesta que prometía grandes dividendos atraviesa su momento más delicado.

Unión Imanol Machuca Fortaleza
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