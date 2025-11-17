Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa como árbitro

Nazareno Arasa será el árbitro del partido de este lunes entre Unión y Belgrano, que será clave en las aspiraciones de ambos en los playoffs.

Unión volverá a cruzarse con un árbitro que conoce muy bien: Nazareno Arasa, quien ya lo dirigió en 20 partidos oficiales y cuyo historial muestra una tendencia pareja, aunque con algunos datos que el Tatengue mira con optimismo. En tanto que el árbitro asistente 1 será Marcelo Bistocco, el á rbitro asistente 2 será Ramón Ortiz, el c uarto árbitro será Francisco Acosta, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio y en AVAR se encontrará Lucas Comesaña.

A lo largo de esos 20 encuentros, el equipo santafesino ganó 8 veces , empató 7 y perdió 5 , números que reflejan un rendimiento aceptable bajo la conducción del juez rosarino. Más allá de las estadísticas frías, hay dos partidos que marcan el inicio y el cierre —hasta ahora— de esta relación arbitral.

La primera vez que Arasa impartió justicia en un partido de Unión fue el 17 de mayo de 2018, en un duelo correspondiente a la primera fase de la Copa Argentina. Aquella tarde, en la cancha de Patronato, el equipo rojiblanco venció 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú, con goles de Rodrigo “Droopy” Gómez y Franco Soldano, en una actuación sólida que selló el debut del árbitro con una victoria tatengue.

La última vez se dio el 22 de octubre de este año, y nuevamente el resultado fue favorable: 3-0 ante Defensa y Justicia, con festejos de Agustín Colazo, Damián Fernández en contra y Marcelo Estigarribia. Otro encuentro en el que Unión mostró autoridad y aprovechó una tarde sin sobresaltos.

Nazareno Arasa, como juez de Belgrano

El contraste aparece al observar el desempeño de Belgrano, el rival de turno, con Arasa. El Pirata lo tuvo como árbitro en 19 partidos, con un registro dividido: 7 triunfos, 5 empates y 7 derrotas.

El primer antecedente se remonta al 24 de septiembre de 2018, cuando Belgrano cayó 2-0 como visitante ante Aldosivi, con un doblete de Cristian Chávez. En tanto, el cruce más reciente no trae buenos recuerdos para los cordobeses: fue el pasado 26 de agosto, cuando sufrió una dura derrota 3-0 como local frente a Central Córdoba, con goles de Gastón Verón y un doblete de Diego Barrera.

Con estadísticas bastante equilibradas pero con dos antecedentes recientes positivos, Unión mira con buenos ojos volver a tener a Arasa como árbitro. En un cierre de torneo donde cada detalle cuenta, el historial ofrece un matiz de confianza para el equipo de Madelón.