Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Unión dio a conocer la lista de jugadores que ya están concentrados en Córdoba para el partido de este lunes ante Belgrano, por la última fecha de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2025 · 22:16hs
Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Unión dio a conocer la nómina de futbolistas que viaron a Córdoba para enfrentar este lunes, desde las 17, a Belgrano en el Gigante de Alberdi, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El partido, correspondiente a la fecha 16 de la Zona A, será determinante para el Tatengue en su aspiración de terminar entre los cuatro primeros y obtener ventaja deportiva en los playoffs.

LEER MÁS: Madelón mueve el tablero: Unión presentará variantes para cerrar la fase regular en Córdoba

La lista de concentrados dejó una novedad importante: la ausencia del suspendido Lautaro Vargas, quien llegó al límite de amarillas y no podrá estar en un duelo clave. En su lugar, aparece como opción principal Emiliano Álvarez, el lateral uruguayo que se perfila para ocupar el sector derecho en lo que sería su debut como titular, aunque Nicolás Paz también integra la nómina como alternativa.

Otra presencia destacada es la de Santiago Grella, una de las jóvenes apuestas que Madelón volvió a incluir entre los convocados en un compromiso donde la intensidad física y la necesidad de variantes ofensivas pueden ser determinantes. También volvió a aparecer Misael Aguirre.

Tres cambios para un partido decisivo

Leonardo Madelón tiene prácticamente definido introducir tres modificaciones respecto del equipo que empató en la fecha anterior: Emiliano Álvarez por Lautaro Vargas (suspensión); Franco Fragapane por Nicolás Palavecino en el carril izquierdo del mediocampo —cambio táctico— y Cristian Tarragona por Marcelo Estigarribia, en busca de mayor peso ofensivo —también por decisión táctica—.

Con estos movimientos, el DT busca darle al equipo mayor equilibrio en los costados y más presencia en el área para un partido que puede marcar el rumbo del Tatengue de cara a la instancia decisiva del torneo.

LEER MÁS: Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Unión viaja a Córdoba sabiendo que un buen resultado no solo puede consolidarlo entre los mejores cuatro de la Zona A, sino también fortalecer su imagen futbolística, luego de un tramo irregular en el que alternó buenas actuaciones con otras más opacas.

El Gigante de Alberdi será escenario de un choque con mucho en juego para ambos. Para Madelón y sus dirigidos, será la oportunidad de cerrar la fase regular con señales claras rumbo a los playoffs.

La lista de los concentrados de Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1990208317658972412&partner=&hide_thread=false

Unión Belgrano Córdoba
Noticias relacionadas
La Reserva de Unión recibirá a Argentinos el martes 18 a las 20 por los cuartos de final de la Copa Proyección.

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Cristian Tarragona entrenó este viernes con el plantel y la duda pasa por saber si será titular ante Belgrano.

¿Tarragona será titular en Unión o Madelón lo preservará?

union toma nota: ya hay fecha para la final del clausura y para el trofeo de campeones

Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

el emotivo mensaje de union a leo madelon: feliz dia al dt de nuestros corazones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: "Feliz día al DT de nuestros corazones"

Lo último

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Último Momento
Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

Ovación
Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus