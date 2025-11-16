Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Unión dio a conocer la lista de jugadores que ya están concentrados en Córdoba para el partido de este lunes ante Belgrano, por la última fecha de la Zona A.

Unión dio a conocer la nómina de futbolistas que viaron a Córdoba para enfrentar este lunes, desde las 17, a Belgrano en el Gigante de Alberdi, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El partido, correspondiente a la fecha 16 de la Zona A, será determinante para el Tatengue en su aspiración de terminar entre los cuatro primeros y obtener ventaja deportiva en los playoffs.

La lista de concentrados dejó una novedad importante: la ausencia del suspendido Lautaro Vargas, quien llegó al límite de amarillas y no podrá estar en un duelo clave. En su lugar, aparece como opción principal Emiliano Álvarez, el lateral uruguayo que se perfila para ocupar el sector derecho en lo que sería su debut como titular, aunque Nicolás Paz también integra la nómina como alternativa.

Otra presencia destacada es la de Santiago Grella, una de las jóvenes apuestas que Madelón volvió a incluir entre los convocados en un compromiso donde la intensidad física y la necesidad de variantes ofensivas pueden ser determinantes. También volvió a aparecer Misael Aguirre.

Tres cambios para un partido decisivo

Leonardo Madelón tiene prácticamente definido introducir tres modificaciones respecto del equipo que empató en la fecha anterior: Emiliano Álvarez por Lautaro Vargas (suspensión); Franco Fragapane por Nicolás Palavecino en el carril izquierdo del mediocampo —cambio táctico— y Cristian Tarragona por Marcelo Estigarribia, en busca de mayor peso ofensivo —también por decisión táctica—.

Con estos movimientos, el DT busca darle al equipo mayor equilibrio en los costados y más presencia en el área para un partido que puede marcar el rumbo del Tatengue de cara a la instancia decisiva del torneo.

Unión viaja a Córdoba sabiendo que un buen resultado no solo puede consolidarlo entre los mejores cuatro de la Zona A, sino también fortalecer su imagen futbolística, luego de un tramo irregular en el que alternó buenas actuaciones con otras más opacas.

El Gigante de Alberdi será escenario de un choque con mucho en juego para ambos. Para Madelón y sus dirigidos, será la oportunidad de cerrar la fase regular con señales claras rumbo a los playoffs.

La lista de los concentrados de Unión