Uno Santa Fe | Unión | Unión

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el 15 de Abril en el inicio de los playoffs

Unión no se aseguró todavía comenzar como local los playoffs. Enterate cuál es la combinación que lo haría caer al 5° lugar y a quién enfrentaría hoy.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2025 · 22:34hs
Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el 15 de Abril en el inicio de los playoffs

Prensa Unión

Unión llega a la última fecha del Torneo Clausura con un objetivo claro: asegurar que el 15 de Abril sea el escenario del primer partido de los octavos de final. Tras el triunfo de Racing ante Newell’s en Rosario, el Tatengue quedó tercero en la Zona A con 24 puntos, y aunque ya tiene gran parte del camino allanado, aún puede modificar su ubicación final según los resultados del lunes.

El escenario: cómo puede moverse Unión en la tabla

La victoria de Racing ante Newell’s acomodó la parte alta de la tabla y dejó a Unión un escalón por debajo de la Academia. Con 24 puntos y una diferencia de gol de +7, el equipo de Leonardo Madelón depende en gran medida de sí mismo para quedarse entre los cuatro primeros y tener la localía asegurada.

LEER MÁS: Madelón mueve el tablero: Unión presentará variantes para cerrar la fase regular en Córdoba

Sin embargo, existe un escenario —poco probable, pero posible— en el que Unión podría caer al quinto lugar, lo que lo obligaría a arrancar los playoffs fuera de Santa Fe.

¿Qué tiene que pasar para que Unión quede quinto?

Para que Unión pierda su lugar entre los cuatro mejores, debe darse una combinación muy específica: Unión debe perder ante Belgrano por dos goles: Si pierde por uno, mantendría la ventaja sobre Central Córdoba, que también tiene 24 puntos pero posee diferencia de gol +6 contra +7 del Tate. Y Barracas Central debe vencer a Huracán: con un triunfo, llegaría a 25 puntos y superaría a Unión. Para escalar incluso más arriba y desplazar a Racing, el Guapo debería golear, debido a su diferencia de gol (+2) muy inferior a la del equipo de Avellaneda (+3).

Si se cumplen esas dos condiciones —derrota de Unión por dos tantos y victoria de Barracas—, el Tatengue quedaría quinto y comenzaría los playoffs fuera del 15 de Abril. En cualquier otro escenario, Unión será local en el debut de los octavos de final. Si pierde por una diferencia de tres goles, quedaría sexto, por debajo de la línea de Argentinos.

Lo que se juega el lunes

A las 17, los tres partidos cruciales del grupo se jugarán en simultáneo:

  • Belgrano vs Unión

  • Barracas Central vs Huracán

  • Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia

Los cruces de octavos si la tabla quedara así

  • 1A vs 8B: Boca vs Sarmiento

  • 4B vs 5A: Vélez vs Argentinos Juniors

  • 2B vs 7A: Lanús vs Tigre

  • 3A vs 6B: Unión vs River

  • 1B vs 8A: Rosario Central vs Estudiantes

  • 4A vs 5B: Central Córdoba vs San Lorenzo

  • 2A vs 7B: Racing vs Talleres

  • 3B vs 6A: Riestra vs Barracas Central

LEER MÁS: Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Tabla de posiciones – Zona A (PTS y diferencia de gol)

  • Boca – 29 pts – +16

  • Racing – 25 pts – +3

  • Unión – 24 pts – +7

  • Central Córdoba – 24 pts – +6

  • Argentinos – 24 pts – +5

  • Barracas – 22 pts – +2 (un partido pendiente)

  • Tigre – 22 pts – +1

  • Estudiantes – 21 pts – -1

  • Banfield – 21 pts – -6

  • Belgrano – 19 pts – +2 (un partido pendiente)

  • Defensa – 19 pts – -3 (un partido pendiente)

  • Huracán – 19 pts – -5 (un partido pendiente)

  • Aldosivi – 18 pts – -5

  • Newell’s – 14 pts – -10

  • Independiente Rivadavia – 13 pts – -5 (un partido pendiente)

Unión Belgrano Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
La Reserva de Unión recibirá a Argentinos el martes 18 a las 20 por los cuartos de final de la Copa Proyección.

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Cristian Tarragona entrenó este viernes con el plantel y la duda pasa por saber si será titular ante Belgrano.

¿Tarragona será titular en Unión o Madelón lo preservará?

union toma nota: ya hay fecha para la final del clausura y para el trofeo de campeones

Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

el emotivo mensaje de union a leo madelon: feliz dia al dt de nuestros corazones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: "Feliz día al DT de nuestros corazones"

Lo último

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Último Momento
Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

Ovación
Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus