Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el 15 de Abril en el inicio de los playoffs

Unión no se aseguró todavía comenzar como local los playoffs. Enterate cuál es la combinación que lo haría caer al 5° lugar y a quién enfrentaría hoy.

Unión llega a la última fecha del Torneo Clausura con un objetivo claro: asegurar que el 15 de Abril sea el escenario del primer partido de los octavos de final. Tras el triunfo de Racing ante Newell’s en Rosario, el Tatengue quedó tercero en la Zona A con 24 puntos, y aunque ya tiene gran parte del camino allanado, aún puede modificar su ubicación final según los resultados del lunes.

La victoria de Racing ante Newell’s acomodó la parte alta de la tabla y dejó a Unión un escalón por debajo de la Academia. Con 24 puntos y una diferencia de gol de +7 , el equipo de Leonardo Madelón depende en gran medida de sí mismo para quedarse entre los cuatro primeros y tener la localía asegurada.

Sin embargo, existe un escenario —poco probable, pero posible— en el que Unión podría caer al quinto lugar, lo que lo obligaría a arrancar los playoffs fuera de Santa Fe.

¿Qué tiene que pasar para que Unión quede quinto?

Para que Unión pierda su lugar entre los cuatro mejores, debe darse una combinación muy específica: Unión debe perder ante Belgrano por dos goles: Si pierde por uno, mantendría la ventaja sobre Central Córdoba, que también tiene 24 puntos pero posee diferencia de gol +6 contra +7 del Tate. Y Barracas Central debe vencer a Huracán: con un triunfo, llegaría a 25 puntos y superaría a Unión. Para escalar incluso más arriba y desplazar a Racing, el Guapo debería golear, debido a su diferencia de gol (+2) muy inferior a la del equipo de Avellaneda (+3).

Si se cumplen esas dos condiciones —derrota de Unión por dos tantos y victoria de Barracas—, el Tatengue quedaría quinto y comenzaría los playoffs fuera del 15 de Abril. En cualquier otro escenario, Unión será local en el debut de los octavos de final. Si pierde por una diferencia de tres goles, quedaría sexto, por debajo de la línea de Argentinos.

Lo que se juega el lunes

A las 17, los tres partidos cruciales del grupo se jugarán en simultáneo:

Belgrano vs Unión

Barracas Central vs Huracán

Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia

Los cruces de octavos si la tabla quedara así

1A vs 8B: Boca vs Sarmiento

4B vs 5A: Vélez vs Argentinos Juniors

2B vs 7A: Lanús vs Tigre

3A vs 6B: Unión vs River

1B vs 8A: Rosario Central vs Estudiantes

4A vs 5B: Central Córdoba vs San Lorenzo

2A vs 7B: Racing vs Talleres

3B vs 6A: Riestra vs Barracas Central

