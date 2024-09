Cómo serán las últimas horas del mercado de pases de Unión

LEER MÁS: Unión rechazó una oferta de Argentinos Juniors por Jerónimo Dómina

Solo llegó José Vanetta, extremo de Central Norte de Salta, quien ni siquiera fue oficializado como tal, como acostumbra a hacerlo Unión con sus caras nuevas, y que debutó ingresando como suplente en la Copa Proyección de Reserva, la semana pasada, en la derrota ante Boca por 2-0 en el estadio 15 de Abril.

Federico Vera.jpg @Independiente

"Ahora hay que hilar fino", manifestó Cristian González una vez que Unión levantó la inhibición, pero ya se había quedado sin chances de sumar a jugadores del exterior, donde durante todo este tiempo tenía apuntados al lateral derecho Víctor Salazar, al volante Emmanuel Ojeda y al ofensivo Franco Fragapane.

LunaDiale.jpg El exjugador de Unión, Mauro Luna Diale, ya posó con los colores de Ajmat, su nuevo equipo.

Pero también reveló que le habían ofrecido a más de 150 jugadores, pero que no se ajustaban a lo que pretendía. En tanto que también, tras el empate ante Deportivo Riestra, dio a entender que hay un operativo de prensa para indicar que le baja el pulgar a algunos jugadores que los dirigentes tienen cerrados, como trascendió de los casos de Ignacio Malcorra y Nahuel Barrios.

LEER MÁS: Lautaro Vargas de Unión, titular en el triunfo de la Sub 20 ante Paraguay en un amistoso

Lo concreto es que Malcorra en ningún momento pensó en dejar a Rosario Central, donde tiene un importante contrato hasta el 31 de diciembre del 2025, mientras que Perrito Barrios tiene todo acordado para pasar a Barracas Central, donde asumió como DT Rubén Insúa.

Los últimos rumores y la decisión de Kily González

En las últimas horas trascendieron los nombres de Francesco Lo Celso de Rosario Central y de Lucas Janson de Boca, en tanto que también como destacó UNO Santa Fe se conoció que Unión le habría bajado el pulgar a la propuesta de Argentinos Juniors para llevarse a Jerónimo Dómina.

Lo Celso.jpg La Capital

Lo concreto es que el mercado de pases entró en sus últimas horas y en Unión ya no hay ni rumores de jugadores que se puedan sumar, con lo cual cobra cada vez más fuerza lo dicho por Cristian González tras el empate ante Riestra, cuando soltó: "En cuanto al mercado de pases es lo que hay, no puedo agregar más. Ahora no voy a ponerlo como excusa, la realidad es esta, hicimos un análisis de más de 150 jugadores, pero si no veo un jugador que mejore lo que tenemos voy a jugar con la gente del club. Sería fácil traer 6 jugadores, pero prefiero quedarme con los chicos del club que son los que salvaron la categoría".