Corvalán, el posteo que reavivó el debate en Unión en plena negociación por su salida

Mientras Unión empataba 1-1 con Defensor Sporting en la Serie Río de la Plata, Claudio Corvalán publicó un mensaje en Instagram que volvió a ponerlo en escena.

Mientras Unión disputaba su amistoso ante Defensor Sporting en el marco de la Serie Río de la Plata, un gesto fuera de la cancha captó tanta atención como el propio partido. Claudio “Mugre” Corvalán, excapitán rojiblanco, publicó una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente encendió lecturas y especulaciones en el mundo tatengue.

La imagen mostraba una pantalla con el encuentro entre Unión y Defensor Sporting —que terminó 1-1— acompañada por la frase “Sea donde sea” , junto a un emoticón de la bandera roja y blanca . En un contexto sensible, el mensaje no pasó inadvertido: Corvalán atraviesa horas decisivas en el club y su situación contractual está lejos de resolverse.

MUGRE CORVALÁN Claudio Corvalán realizó un posteo en pleno partido de Unión ante Defensor Sporting.

Corvalán, marginado por Madelón y negociando la rescisión

Corvalán tiene contrato vigente con Unión hasta el 31 de diciembre, pero desde el regreso de Leonardo Madelón fue claramente apartado del proyecto deportivo. Desde el primer día de la pretemporada, el defensor trabajó diferenciado del resto del plantel, situación que se mantiene en Casa Unión, sin avances concretos en una eventual rescisión del vínculo.

LEER MÁS: Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

La dilatación de las negociaciones no solo prolongó su estadía en Santa Fe, sino que además le habría hecho caer la posibilidad de regresar a Quilmes, club que lo pretendía para disputar el Torneo de la Primera Nacional.

Un liderazgo particular en el ciclo anterior

Durante todo el proceso de Cristian González, Corvalán fue el capitán indiscutido. Incluso, puertas adentro, varios futbolistas reconocían que su liderazgo estaba más alineado con el entrenador que con el propio grupo. Ese rol fuerte dentro del vestuario hoy contrasta con el escenario actual, donde no es tenido en cuenta desde lo futbolístico.

La pregunta inevitable es si Mugre puede torcer la postura de Madelón. El contexto del mercado invita a replanteos: la chance de una oferta importante por Mateo Del Blanco, la latente posibilidad de que se active la cláusula de salida de Valentín Fascendini, y la falta de un reemplazante natural como marcador central izquierdo, podrían alterar el tablero.

LEER MÁS: Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

Sin embargo, en lo inmediato, el panorama es claro: Corvalán no será considerado para el debut de Unión en el Torneo Apertura, el jueves 22 de enero a las 20, en el estadio 15 de Abril, frente a Platense.

Un final abierto, pero lejano

Por ahora, la rescisión de contrato aparece muy lejana y el posteo en redes suma un nuevo capítulo a una historia cargada de tensiones, silencios y gestos. El reloj corre, el torneo empieza y el futuro de Claudio Corvalán en Unión sigue siendo una incógnita que, al menos hoy, no encuentra resolución.