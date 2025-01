Corvalán: "En Unión la fe y la ilusión de lograr un título están intactas"

Y uno de los jugadores que volverá a ser líder del equipo, más allá que también es el capitán, es Claudio Corvalán, quien acordó condiciones para continuar en Unión por otras dos temporadas.

El mano a mano con Claudio Corvalán en Unión

En un alto de los trabajos intensos en Montevideo, Claudio Corvalán atendió a UNO Santa Fe, que e encuentra trabajando con Melani Rosas y Melani Rivas, donde contó los motivos por los cuales decidió continuar en Unión, cómo afronta este tramo final de carrera, mientras que también habló de la influencia de Cristian González, y reveló los objetivos del plantel.

En cuanto al acuerdo para continuar dos años más con la rojiblanca, Mugre Corvalán indicó: "Sí, hoy son dos años que es bastante tiempo, pero hoy no lo pienso. Pienso en el día a día, en cómo me siento, en entrenar, en entregarme al máximo, en demostrar que puedo jugar. Siempre lo dije que si veo que no estoy a la altura voy a ser el primero en dar un paso al costado, porque siento que es así. Unión me dio mucho, jamás lo voy a perjudicar, después de ahí veremos. Pero mi idea es jugar estos dos años, pero tampoco quiero retirarme tan joven (risas)".

Embed

Sobre si pensó en el momento que desembarcó que su estadía sería tan prolongada en Unión, Corvalán indicó: "Cuando uno llega es difícil imaginarlo, pero a medida que pasan los años se va aferrando más a la institución que te acobija, te hace sentir cómodo. A mí como a todos los que llegan, por eso uno no se quiere ir. Tuve la chance de irme a otro lado, pero lo hablé con el cuerpo técnico en su momento y decidimos conjuntamente que me quede porque era importante acá, son seis años e iremos por ocho. Ojalá pueda ser de la misma manera que hasta ahora"

El mensaje de Kily González para un Unión ganador

"En todos los años que arranca a la ilusión la tenemos todos. Por eso hay que prepararse, trabajar, hacer hincapié en el esfuerzo que hay que hacer. Tenemos que creer que todos juntos por el mismo camino podemos ir por eso, no es fácil", remarcó Corvalán cuando se lo consultó sobre si el objetivo es lograr el título.

Mientras que sobre lo que pregona Cristian González, Corvalán reveló: "Es su mensaje, nosotros lo queremos hacer parte, pero hay que trabajar para eso, la ilusión y la fe tienen que estar intactas, porque nosotros vamos a dejar todo para lograrlo".

Y habló de la influencia de Cristian González en Unión, al revelar: "Es su forma de ser, su aura, el contagio constante hace que el jugador se identifique con su idea, desde lo emocional y deportivo. Tenemos que entregarnos al máximo, te lo hace saber, más allá de la relación que podamos tener, porque lo demuestra día a día el acercamiento que tiene con el jugador, pero no quiere decir que nos permita relajarnos. Es su forma, nos exige al máximo, y nosotros queremos estar en la misma sintonía".

LEER MÁS: Qué le pide Atlético Tucumán a Unión por Estigarribia

"Tenemos una relación que es muy buena, me siento muy identificado con él, él me lo hizo saber que estaba conmigo. Llegó en un momento donde no estábamos bien, veníamos de atravesar un momento duro, el club no estaba bien como ahora, y pudimos sacarlo adelante. Nos apoyamos mutuamente. Vivimos momentos muy difíciles. Fuimos un sostén el uno para con el otro. En los momentos malos más fuertes se hacen las relaciones, ahora estamos disfrutando el momento, arrancamos de cero, él tiene la ilusión al igual que todos de pelear por cosas importantes", detalló en otro tramo sobre la simbiosis con el DT.

Por último, cuando se lo consultó por cómo arenga a sus compañeros antes de cada partido de Unión, Corvalán destacó: "Tengo varias, a veces es difícil, ya que primero habla el técnico y luego me toca a mí. Siempre tratamos de hacer hincapié en que le equipo tenga corazón, y que el hincha se sienta identificado con el equipo. Nosotros jugamos con el corazón, en el fútbol podés ganar o perder, pero sin reprocharte nada, mirándote a la cara, y cuando levantás las manos que termina el partido la gente te aplauda que diste todo, se puede dar o no, pero nosotros tenemos que dar esa imagen".