Corvalán, sincero en Unión: "No me toca jugar porque hay chicos que quizás están mejor"

“ En este momento no me está tocando jugar. No tuvimos un buen primer semestre, pero así es el fútbol y esto es cambiante. Hoy tengo el título de referente, pero no dejo de ser la persona de siempre. Así que vivo este presente normal, esperando la oportunidad y apoyando", expuso en una charla amena con el stream A1Toque.

Asimismo, agregó: "En su momento me tocó jugar y hoy me toca apoyar, es parte del fútbol. Son momentos. Hoy quizás hay chicos que están mejor que yo y no queda otra que laburar para volver a estar. El que decide es el técnico. No hay otra cosa. Es todo futbolístico”.

Claudio Corvalán 1 prensa Unión

Claudio Corvalán, a fondo en Unión

Asume con madurez el lugar que ocupa hoy en el grupo: “El papel que me toca cumplir ahora es acompañar a los que no estamos jugando y que crezcan los que sí lo están haciendo”. En ese camino, destaca el crecimiento de los más chicos, como Mateo Del Blanco: “Me pone súper feliz su presente y lo trato de acompañar. La luchó mucho y no por eso lo voy a tratar mal. Todo lo contrario, apoyarlo para que le vaya bien. A uno le da orgullo formar parte del proceso de crecimiento”.

Su voz también tiene peso en temas más profundos. Mugre no esquivó hablar de la exigencia emocional que muchas veces atraviesa al jugador de fútbol, sobre todo cuando se mezcla lo profesional con lo sentimental: “Tenés que separar al hincha del jugador, porque no es un deporte individual. Es muy complicado. Lo podés sentir cuando perdés o lo disfrutás el doble cuando ganás, pero tampoco lo debés tomar como una presión, porque sino te volvés loco. Después, si te toca jugar contra el equipo del que sos hincha, tenés que dar todo, porque eso te vuelve un profesional. Una vez que empezás a ser profesional te olvidás un poco”.

Sin vueltas sobre la situación de Dómina en Unión

Sobre el presente de Jerónimo Dómina, quien está en medio de una negociación contractual compleja, Corvalán fue claro y directo: “Yo hablo mucho con Jerónimo. No es fácil cuando sos del club y se generan un montón de cosas detrás. Para muchos es un trabajo y para otros un negocio. Lo más sano que tiene el deporte es el jugador, porque detrás hay mucha suciedad. Hoy somos todos un número y se deja de lado muchas veces la persona y pasan estas cosas. Le aconsejo que todo sea lo mejor. Si se tiene que ir, que lo haga bien y sin perjudicar para favorecerse, porque el club le dio mucho y se mostró gracias a Unión también. Debe haber algo más, por algo por ahora no renovó aún, pero no sé. Ojalá sea lo mejor”.

Jerónimo Dómina Prensa Unión

También opinó sobre la salida de Franco Pardo a Racing: “Creo que se va por la cláusula, pero cuando estaba Kily optó por quedarse cuando le surgieron otras ofertas. Duelen estas salidas, pero todos queremos progresar y por eso hay que pensar más allá del fanatismo. Es normal que haya gente que no entiende nada, pero es parte de esto. Por eso uno tiene que pensar bien todo, porque todos opinan”.

El mensaje de Corvalán

El respeto por la camiseta y la institución es una constante en su mensaje. “Yo me pongo la camiseta y le doy para adelante, haciendo siempre lo mejor. Después, la gente te quiere y no. La pertenencia la tomo por ser siempre un ejemplo y rendir siempre al máximo, porque el club es quien te da de comer. Entonces, matate por este trabajo. Siempre fue mi objetivo y ante todo con respeto. Es quizás lo que me trajo hasta acá durante estos siete años”.

Claudio Corvalán

Y aunque reconoce que el fútbol es un trabajo, también admite que Unión ya forma parte de su vida: “Se podría decir que llevo una vida acá. Ya voy para ocho años acá. Tengo una nena que nació en Santa Fe y nos planteamos incluso si nos quedaremos para siempre acá. Nos gusta estar acá y por eso lo elegimos. Tuve chances de irme y siempre decidimos quedarnos. Entiendo que esto es un trabajo, pero no me vuela la cabeza la plata. Irte a otro lado sin sentido no tiene sentido. No soy de cambiar por cambiar. Igual algo habré hecho bien para estar tanto tiempo”.

Corvalán, sin esquivar los rumores, también enfrentó las versiones que lo vinculaban con decisiones políticas en el plantel durante el ciclo anterior: “Se decía que yo era amigo de Kily y que por eso jugaba cuando perdíamos. Entonces, ¿cuando ganábamos ya no era así? Hay que lidiar con muchas cosas que se dicen. Por eso a esas cosas hay que ponerles un freno. Lo mismo cuando circulaba que estábamos todos peleados y por eso no ganábamos. Que queríamos echar al técnico. A veces es porque no le podés encontrar la vuelta. En el fútbol muchas veces las cosas no se dan”.

Mientras que para cerrar, con la misma tranquilidad con la que habló de todo, marcó el foco de lo que viene: “El grupo está bien. El objetivo es salir de esta zona incómoda”.