Corvalán, tras su renovación: "Este año volvemos a poner a Unión en un lugar de privilegio"

Uno de los pedidos del DT Cristian González, que no considera una pieza clave. No solo dentro sino también fuera de la cancha por su experiencia y ascendencia. Un dato no menor es el buen nivel en el que está en la función ya de segundo central o stopper por izquierda.

"Le agradezco a Luis Spahn y a la Comisión Directiva por la confianza", admitió Mugre en charla con el programa La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe.

Dentro de una enorme satisfacción, confesó: "Voy por nuevos objetivos personales e individuales. Quiero que Unión siga creciendo. Hubiese sido muy difícil perder la categoría en su momento y teníamos que transmitir que se podía".

Claudio Corvalán.jpg Claudio Corvalán renueve en Unión. Prensa Unión

En otro tramo de la entrevista, también resaltó lo relevante de que el técnico sigue con este desafío: "Antes del partido ante Gimnasia el Kily se quiso ir, pero lo charlamos y se quedó por nosotros. Es un placer que siga".

La ambición de Corvalán en Unión

El Tate tendrá triple competencia en 2025, por lo que la vara de exigencia aumentará: "Este año volvemos a poner a Unión en un lugar de privilegio. Todos nos tenemos que exigir para que el club siga creciendo".

Eso sí, fue muy senceró tambié: "Estamos en deuda en la Copa Argentina. Siempre nos toca perder los primeros partidos y queremos apuntar a pasar de fase. Vamos a ir en busca de todo. Hay que tener mentalidad ganadora. Si todos estamos en la misma sintonía tarde o temprano se van a lograr cosas. Vamos a ir por cosas lindas e importantes. Hay que disfrutar que estamos en un buen momento".

En medio de un mercado de pases con muchos rumores, Corvalán no pudo evitar referirse a una chance concreta: "A Mauricio Martínez lo conocemos. Es un jugador que quiere que a Unión le vaya bien y con mucho sentido de pertenencia. Para nosotros será fundamental si llega".

Mientras que en el final, dijo: "A los hinchas les agradezco por estar y por dar todo en cada partido. Esperemos devolverle algo de lo que ellos nos dan. Le estoy agradecido 100% a Unión, que me da la posibilidad. Quiero serle fiel al club y ser uno más".