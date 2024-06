¿Cuál fue la insólita oferta de Southampton que Unión rechazó por Dómina?

Este jueves se conoció una noticia que hizo ruido en Unión : Southampton de Inglaterra vino a la carga por Jerónimo Dómina , actualmente en la Selección Argentina Sub 20. Presentó una oferta que fue rechazada rápidamente. Lo que trascendió es que fue insuficiente, pero es mucho más que eso.

La insólita propuesta de Southampton que Unión rechazó por Dómina

Si bien no existe la confirmación oficial, se revelaron los términos de la oferta del elenco inglés que volvió a la Premier League tras unas temporadas en el ascenso. Algo que sorprende por lo insólita por parte de un club europeo. Está claro que se le ofrece poco a los equipos argentinos por la diferencia cambiaria, pero no sorprendió que Unión la rechazara con tanta celeridad.

El pedido fue por un préstamo sin cargo y con una opción de compra por el 100% del pase de 1.200.000, más bonos por objetivos y productividad. Que se haya pedido un joven con tanta proyección sin dinero a cambio llama la atención, por más que no se trate de uno de los elencos más fuertes de Inglaterra.

SelecciónSub20.jpg El delantero de Unión, Jerónimo Dómina, fue titular este viernes con la Selección Sub 20 ante Estados Unidos. Prensa AFA

Casi que Unión no terminó de leer lo que se llegó oficialmente para descartarla. Se especula con que Southampton no se quedaría en eso y elevaría una oferta mejor, pero claramente deberá elevar en todo sentido, por con algo parecido la respuesta será seguramente la misma. Vale recordar que Jerónimo Dómina está en la Selección Argentina Sub 20, por lo que su cotización podría incluso realzarse.