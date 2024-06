Mauro Pittón: "Los resultados en Unión son consecuencia del trabajo"

Unión se quedó en el mercado de pases del invierno del año pasado sin el colombiano Yeison Gordillo, quien había sido clave en la levantada en el tramo final del Torneo de la Liga Profesional. Llegaron Patricio Tanda, de la Reserva de Racing, y Tiago Banega, quien venía de actuar en Arsenal.

El mejor momento de Mauro Pittón en Unión

Tanda recién en 2024 jugó su primer partido como titular, en tanto que Banega alternó más malas que buenas, pero emergió la figura del joven Joaquín Mosqueira, quien contó con muy buenos rendimientos, a los cuales les agregó una interesante cuota de gol, con algunos de gran factura desde afuera del área.

MauroPittón.jpg Mauro Pittón contó las razones por las que decidió volver a Unión y tiene un sueño que desea cumplir con el club. Prensa Unión

En el último mercado de pases se hizo el esfuerzo económico para sumar a Mauro Pittón, más allá que Kily González siguió apostando por Joaquín Mosqueira como volante central. De esta manera, el jugador que llegaba de Central Córdoba se tuvo que correr a su derecha, y el Torneo de la Liga no fue su mejor versión.

En el inicio de la Copa de la Liga, obligado por las circunstancias, Kily lo ubicó como volante central, ya que Mosqueira debía cumplir una fecha de suspensión, y se lo vio mucho más suelto, con mucha personalidad y temperamento para la posición, cortando, jugando y ordenando al resto de sus compañeros.

Donde más rinde Mauro Pittón en Unión

Pero volvió a correrse a la derecha con el retorno de Mosqueira. Tuvo un gran quite para habilitar a Nicolás Orsini en Alta Córdoba, pero no brilló como lo hizo ante el Taladro, cuestión que se repitió ante Barracas Central. Por la salida del rosarino en el entretiempo en Mendoza se paró otra vez como volante central, donde cerró un gran partido.

De hecho, quedó otra vez de manifiesto que es la posición que mejor le sienta, y donde saca a relucir lo mejor de su repertorio, más allá que hay pocas certezas de que el entrenador de Unión lo pueda dejar allí en caso de poder recuperar en toda su dimensión a Mosqueira.

LEER MÁS: Unión desestimó una oferta de Southampton de Inglaterra por Jerónimo Dómina

Lo que queda claro es que hay opciones para esa posición del campo de juego, y que se espera que en el receso por la disputa de la Copa América pueda el DT recuperar desde lo físico y futbolístico a Enzo Roldán y Patricio Tanda, quienes aportaron mucho cuando estuvieron en óptimas condiciones, más allá que se seguirá buscando por el volante ofensivo, que tanto pretende el entrenador.

Mauro Pittón sobre la posición de volante interno en Unión

Mauro Pittón, habló con Abrazo de Gol por Canal Veo, y sobre jugar como volante central, destacó que "el año pasado me había tocado una labor un poco más defensiva, más posicional. El técnico me vio para la posición de interno, que le podía cumplir con muchas cosas, y quizás las tenía que ir aprendiendo, ya que no es una posición donde estuviera acostumbrado a jugar en mi carrera y eso es parte del crecimiento y el aprendizaje, se necesita de ese tiempo para ir adaptándose, sobre todo puliendo los detalles que lo llevan a uno a resolver algunas circunstancias del juego".

En tanto que sobre el inicio de Liga Profesional, que lo muestra en el tope de la tabla de posiciones dijo: "En el arranque de torneo venimos trabajando muy bien, plasmando las cosas que entrenamos, y el resultado es consecuencia del trabajo que venimos haciendo".

El objetivo que nos propusimos en el arranque del año, sumar para apuntar a cosas importantes, eso requiere un montón de detalles para ir trabajando como grupo y como equipo que nos irá llevando al lugar donde queremos".