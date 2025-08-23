Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Cuándo fue la última victoria de Unión ante Huracán en Santa Fe?

Unión vuelve este domingo al 15 de Abril para recibir a Huracán, un rival que le cayó incómodo en los últimos enfrentamientos oficiales

23 de agosto 2025 · 09:35hs
¿Cuándo fue la última victoria de Unión ante Huracán en Santa Fe?

Unión vuelve a jugar en condición de local, en lo que será su tercer partido por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Le ganó 1-0 a Estudiantes, igualó sin goles frente a Tigre y después de un par de salidas, la última con goleada ante Instituto, se planta el siempre difícil Huracán de Frank Kudelka.

El Globo debe cambiar el chip después de la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Once Caldas en el propio Tomás Ducó.

LEER MÁS: Unión ya tendría el plantel completo pese a tener dos cupos disponibles

Un festejo antes de la pandemia

El Tate no le puede ganar al conjunto de Parque Patricios como local desde el 3 de diciembre de 2019, cuando se impuso 1-0 con gol de Walter Bou a los 5' del primer tiempo.

Ese elenco tenía la conducción de Leonardo Madelón, con Claudio Corvalán, actual integrante de este plantel, que fue titular. Por citar algunos futbolistas, estuvieron en el banco Gastón González y Juan Nardoni.

Después hubo un 0 a 0 en 2022, con Gustavo Munúa y Diego Dabove como técnicos (fue expulsado Franco Calderón).

El antecedente más fresco en el 15 de Abril fue el 20 de octubre de 2024, cuando el elenco de Kudelka se lo llevó en la última pelota con un penal de VAR que anotó Héctor Fértoli.

El gol de Bou para la victoria de Unión ante Huracán

Embed - Unión 1 - 0 Huracán – Gol de Bou – Superliga 2019-2020 Fecha 15

Unión Huracán Santa Fe
Noticias relacionadas
torneo oficial u21: se jugo de manera parcial la fecha 19

Torneo Oficial U21: se jugó de manera parcial la Fecha 19

la reserva de union perdio con huracan en santa fe y desaprovecho la chance de ser lider

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

union vendera entradas en santa fe para el partido con river

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

union debe seguir esperando: racing rechazo una millonaria oferta de napoli por nardoni

Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Lo último

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Último Momento
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Ovación
Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"