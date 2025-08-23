¿Cuándo fue la última victoria de Unión ante Huracán en Santa Fe?

Unión vuelve este domingo al 15 de Abril para recibir a Huracán, un rival que le cayó incómodo en los últimos enfrentamientos oficiales

Unión vuelve a jugar en condición de local, en lo que será su tercer partido por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Le ganó 1-0 a Estudiantes, igualó sin goles frente a Tigre y después de un par de salidas, la última con goleada ante Instituto, se planta el siempre difícil Huracán de Frank Kudelka.

El Globo debe cambiar el chip después de la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Once Caldas en el propio Tomás Ducó.

Un festejo antes de la pandemia

El Tate no le puede ganar al conjunto de Parque Patricios como local desde el 3 de diciembre de 2019, cuando se impuso 1-0 con gol de Walter Bou a los 5' del primer tiempo.

Ese elenco tenía la conducción de Leonardo Madelón, con Claudio Corvalán, actual integrante de este plantel, que fue titular. Por citar algunos futbolistas, estuvieron en el banco Gastón González y Juan Nardoni.

Después hubo un 0 a 0 en 2022, con Gustavo Munúa y Diego Dabove como técnicos (fue expulsado Franco Calderón).

El antecedente más fresco en el 15 de Abril fue el 20 de octubre de 2024, cuando el elenco de Kudelka se lo llevó en la última pelota con un penal de VAR que anotó Héctor Fértoli.

El gol de Bou para la victoria de Unión ante Huracán