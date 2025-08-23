Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

En otro adelanto, Cosmos superó en Recreo a La Salle Jobson. El Apertura liguista tiene tres candidatos para quedarse con el título: Colón (SJ), Sanjustino y Guadalupe

Por la fecha 21 del Torneo Marcos Méndez, Cosmos cerró su participación con un triunfo ante La Salle Jobson.

El Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina l lega a su capítulo final en la presente jornada de sábado con tres elencos en pugna por consagrarse campeón. Se trata de Sanjustino y Colón de San Justo, ambos punteros de la tabla, y Sportivo Guadalupe, escolta a tan sólo una unidad de distancia. En otro de los adelantos de la vigésimo primera fecha, Cosmos FC derrotó a La Salle Jobson.

Jornada definitoria en la última fecha del Apertura

En otro de los adelantados del capítulo 21 del Apertura Marcos Méndez, en Recreo Sur, Cosmos FC cerró con un triunfo ante La Salle Jobson por 2 a 0 bajo el arbitraje de Iván Chazarreta. Los goles para el conjunto anfitrión llegaron por intermedio de Matías Rotania, que llegó a las once conquistas, y el ingresado de Lautaro Pereyra. En los dirigidos por Pablo Molina fueron expulsados Patricio Ojeda y Joaquín Schaller.

Hubo dos adelantos el jueves, uno en Cayastá y el otro en el sur de la capital provincial. Con goles de Juan Vázquez para el local, y Máximo Bejarano, Ciclón Norte de Cayastá y La Salle Jobson empataron 1 a 1 en el estadio Ricardo Yossen. Por su parte, Nacional consiguió vencer a Colón de Santa Fe por 1 a 0 con gol de Facundo Chacón.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón de San Justo y Sanjustino 45; Sportivo Guadalupe 44, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 36, Ateneo Inmaculada 32, Nacional y Universidad 30, Colón de Santa Fe 28, Independiente y Cosmos 27, Ciclón Racing 25, Gimnasia y Esgrima 24; Ciclón Norte de Cayastá, Academia Cabrera, La Salle Jobson y Nobleza 23; Juventud Unida 19, La Perla del Oeste 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

Habrá tres cotejos que centran la atención. Uno de los punteros, Colón de San Justo, visitará a la Vecinal Gálvez, con el arbitraje de Emiliano Maldonado, y Sanjustino, el otro líder, será anfitrión de Pucará con el referato de Nicolás Mottier. En el predio de la Tatenguita, Sportivo Guadalupe visitará a Unión, con el control de Joaquín Urbani. El conjunto del Flaco Tobaldo, no solamente de si mismo sino de lo que ocurra en Sauce Viejo y en San Justo.

Es importante señalar que si Colón de San Justo y Sanjustino consiguen imponerse en sus respectivos compromisos, quedarán igualados en la cima y deberán medirse en una final histórica, que podría jugarse en el estadio 15 de abril. Está la posibilidad de que si ambos punteros empatan sus cotejos respectivos, y Guadalupe gana en la autopista, podrá consagrarse campeón. 7

También habrá otros atractivos en la última fecha del campeonato liguista. En Colonia San José, Universidad recibirá a Ciclón Racing con el control de Juan Bonnin, La Perla del Oeste con Newell´s Old Boys en Recreo Sur con el seguimiento de Valentín Córdoba y en el Rodolfo Candioti, Juventud Unida será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela con el referato de Ariel Correa. Además, Independiente jugará con El Quillá (Ignacio Castellano), y Nobleza de Recreo con Academia Cabrera (Alejandro Aguilera).

Liga 2 Sportivo Guadalupe deberá ganar ante y Unión y esperar que pasa con los equipos de San Justo.

Síntesis:

Cosmos FC 2- La Salle Jobson 0

Cosmos: Tomás Birollo; Ramiro Rodríguez, Joaquín Schaller, Brian Quaini, Benjamín Luna, Franco Quiroga, Federico Farherr, Patricio Ojeda, Matías Rotania, Ignacio Insaurralde y Luciano Regenhardt. DT: Pablo Molina.

Suplentes: Facundo Pérez, Thiago Kulak, Lautaro Pereyra, Nicolás Micuci, Thiago Speroni.

El Salón Jobson: Joaquín Gutiérrez; Mateo Basil, Tomás Capitani, Tomás Drapko, Juan Fiorenza, Matías Pera, Mateo Vergara, Mateo Massi, Benjamín Maciel, Guido Gutiérrez y Facundo Silvestro. DT: Edward Magnin.

Suplentes: Joaquín Viola, Juan Silvestro, Patricio Copello, Andrés Copello, Facundo Romero, Jeremías Baucero y Mariano Andreoli.

Goles: Matías Rotania y Lautaro Pereyra (C)

Expulsados: Patricio Ojeda y Joaquín Schaller (C)

Cancha: Cosmos Camp.

Árbitro: Iván Chazarreta