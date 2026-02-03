Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

Unión perdió 1-0 ante Gimnasia en Estancia Chica en el inicio del Torneo Proyección. Fue el estreno de Alejandro Trionfini como DT.

3 de febrero 2026 · 19:20hs
Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

Unión comenzó su camino en el Torneo Proyección de Reserva – Apertura con una derrota por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el predio de Estancia Chica. El único gol del encuentro lo convirtió Benjamín García, en un partido parejo que se definió por detalles.

El encuentro marcó el debut oficial de Alejandro Trionfini como entrenador de la Reserva rojiblanca, luego de que Nicolás Vazzoler fuera promovido al cuerpo técnico de la Primera División por decisión de Leonardo Madelón. Así, el nuevo ciclo comenzó en un escenario exigente y ante un rival siempre competitivo en divisiones formativas.

Un partido equilibrado que se inclinó por un error

El desarrollo fue disputado y con pocas situaciones claras. Unión mostró orden y momentos de buen manejo, pero le costó generar profundidad en los últimos metros. Gimnasia, dirigido por Ariel Pereyra, aprovechó una de las oportunidades que tuvo y sacó ventaja gracias a la aparición de Benjamín García, quien definió con precisión para marcar la diferencia definitiva.

El Uni&oacute;n de Alejandro Trionfini arranc&oacute; con un paso en falso ante Gimnasia en Estancia Chica.

El Unión de Alejandro Trionfini arrancó con un paso en falso ante Gimnasia en Estancia Chica.

Tras el gol, el Tatengue intentó reaccionar, adelantó líneas y buscó el empate, aunque se encontró con una defensa firme del conjunto platense.

Nuevo ciclo y rápido desafío

Más allá del resultado, el partido dejó las primeras señales del equipo que pretende moldear Trionfini, con una base de juveniles que buscarán consolidarse a lo largo del certamen. El recambio de conducción marca también una nueva etapa en la estructura formativa del club.

En la próxima fecha, Unión será local ante Aldosivi de Mar del Plata, con la intención de sumar sus primeros puntos en el campeonato. Por su parte, Gimnasia volverá a jugar en casa, esta vez frente a Instituto de Córdoba, en busca de sostener el buen inicio.

El debut no fue el esperado para el Tatengue, pero el torneo recién empieza y el margen de crecimiento para este joven plantel es amplio.

Formaciones de Gimnasia (LP) y Unión

Gimnasia (LP): 1-Máximo Cabrera; 4-Benjamín García, 2-Matías Gauto, 6-Lucas Lamella y 3-Mariano Ojeda; 8-Francesco Paradela, 5-Pablo Aguilar, 11-Brian Croce y 10-Leonel Troncoso; 7-Santino López García y Brian Croce. DT: Ariel Pereyra.

Unión: 1-Mateo Raschia; 4-Francisco Barinaga, 2-Ignacio Isla, 6-Tomás Fagioli y 3-Lucas Ayala; 5-Santino Vera, 8-Lucas Cacciabue, 7-Ignacio Pedano y 11-Benjamín Pérez; 10-Ricardo Solbes y 9-Tomás Romero. DT: Alejandro Trionfini.

Goles:

Cancha: Estancia Chica.

Árbitro: Ariadna Palacios.

Árbitro asistente 1: Gonzalo Cubillas.

Árbitro asistente 2: Sergio Benitez.

Cuarto árbitro: Joaquín García.

