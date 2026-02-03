Uno Santa Fe | Unión | Unión

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

Los habituales suplentes de Unión disputaron un encuentro amistoso en el estadio 15 de Abril ante Sportivo Guadalupe

Ovación

Por Ovación

3 de febrero 2026 · 22:55hs
La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

Luego del triunfo de Unión ante Gimnasia de Mendoza, en conferencia de prensa, Leonardo Madelón había adelantado que este martes, los jugadores que no tienen tanto rodaje jugarían un amistoso.

Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

Y el mismo se llevó a cabo este martes por la noche en el estadio 15 de Abril, cuando la formación alternativa de Unión jugó frente a Sportivo Guadalupe, en lo que fueron dos tiempos de 30' cada uno.

El resultado final favoreció al Tate por 2-1, con goles de Misael Aguirre y Diego Armando Díaz. Mientras que el gol de Sportivo Guadalupe lo convirtió Leandro Ledesma.

LEER MÁS: Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

La formación rojiblanca fue la siguiente: Federico Gomes Gerth; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Jesús Schalbetter, Mario Mosset, Franco Fragapane, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Nicolás Palavecino, Brahian Cuello y Tomás González.

Luego promediando el encuentro, ingresaron en Unión: Misael Aguirre, Diego Díaz, quienes marcaron un gol cada uno y también Santiago Grella. Los tres mencionados sumaron minutos ante Gimnasia de Mendoza.

Unión Sportivo Guadalupe amistoso
Noticias relacionadas
union manejo el tramite a voluntad, goleo a gimnasia (m) y se fue ovacionado por la gente

Unión manejó el trámite a voluntad, goleó a Gimnasia (M) y se fue ovacionado por la gente

la previa de union ante gimnasia de mendoza dejo una gran fiesta

La previa de Unión ante Gimnasia de Mendoza dejó una gran fiesta

union afronta un febrero exigente y con mayoria de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Claudio Corvalán sigue en Unión y su destino está lejos de Quilmes.

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Lo último

Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Último Momento
Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Ovación
Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Unión se frota las manos ante la posible venta de Nardoni a Gremio

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño