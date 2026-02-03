Los habituales suplentes de Unión disputaron un encuentro amistoso en el estadio 15 de Abril ante Sportivo Guadalupe

La formación alternativa de Unión jugó un amistoso ante Sportivo Guadalupe

Luego del triunfo de Unión ante Gimnasia de Mendoza, en conferencia de prensa, Leonardo Madelón había adelantado que este martes, los jugadores que no tienen tanto rodaje jugarían un amistoso.

Y el mismo se llevó a cabo este martes por la noche en el estadio 15 de Abril, cuando la formación alternativa de Unión jugó frente a Sportivo Guadalupe, en lo que fueron dos tiempos de 30' cada uno.

El resultado final favoreció al Tate por 2-1, con goles de Misael Aguirre y Diego Armando Díaz. Mientras que el gol de Sportivo Guadalupe lo convirtió Leandro Ledesma.

La formación rojiblanca fue la siguiente: Federico Gomes Gerth; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Jesús Schalbetter, Mario Mosset, Franco Fragapane, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Nicolás Palavecino, Brahian Cuello y Tomás González.

Luego promediando el encuentro, ingresaron en Unión: Misael Aguirre, Diego Díaz, quienes marcaron un gol cada uno y también Santiago Grella. Los tres mencionados sumaron minutos ante Gimnasia de Mendoza.