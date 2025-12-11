Vazzoler, con nuevo desafío en Unión: "Con Madelón la conexión fue inmediata"

Nicolás Vazzoler, nuevo integrante del cuerpo técnico de Unión, rescató la simbiosis con Leo Madelón y contó: "Mi rol se irá construyendo día a día".

La reestructuración deportiva en Unión sigue tomando forma y uno de los movimientos clave se dio puertas adentro: Nicolás Vazzoler, quien condujo a la Reserva durante los últimos dos años, fue promovido al cuerpo técnico de Leonardo Madelón. El propio entrenador habló tras la designación y dejó claras sus sensaciones en este nuevo desafío profesional.

Vazzoler viene de cerrar un 2025 cargado de competencia con el plantel de Reserva, año en el que el equipo rojiblanco logró afianzarse como protagonista en los torneos de AFA. Peleó en las fases finales tanto en el Apertura como en el Clausura y, además, celebró títulos importantes: la Copa Santa Fe y la Liga Santafesina, un trofeo que Unión no levantaba hacía casi una década.

“Fue un año más que positivo. Competimos, llegamos lejos y los chicos lograron sostener un rendimiento colectivo muy alto”, analizó al repasar lo hecho por sus dirigidos, en diálogo con Sol Play (FM 91.5).

Sin embargo, más allá de los resultados, Vazzoler insistió en que la esencia del proyecto formativo se mantuvo intacta. “El objetivo principal siempre fue potenciar a los juveniles y prepararlos para dar pasos hacia el profesionalismo. Muchos avances se cumplieron y eso nos deja tranquilos”, afirmó. Para el entrenador, las metas deportivas nunca eclipsan el verdadero propósito del semillero: desarrollar futbolistas.

Un salto natural hacia el cuerpo técnico de Madelón

Respecto a su incorporación a la estructura del plantel superior, Vazzoler explicó que la transición se dio de forma fluida. “Me encontré con un grupo de trabajo muy abierto. Desde el minuto uno, Leo transmitió cercanía y energía positiva”, destacó. La salida de Federico Mociulsky, ayudante de campo de Madelón, abrió un espacio que rápidamente fue ocupado por el ahora ex-DT de la Reserva.

“La decisión se tomó rápido. Conversamos y todo fluyó con naturalidad”, comentó, al mismo tiempo que evitó fijar límites rígidos sobre su función: “Mi rol se irá construyendo. Leo tiene un estilo muy horizontal y siempre habilita la participación del equipo, aunque las decisiones determinantes sean suyas”.

La continuidad del proyecto juvenil y su nuevo lugar en la estructura

Vazzoler también se refirió al futuro del equipo que deja atrás. Llevó tranquilidad al hincha al remarcar que la Reserva queda en manos de un staff consolidado. “El grupo de trabajo está preparado y conoce a los chicos. Puedo soltar con tranquilidad porque sé que hay una base que sostiene el proceso”, aseguró.

A su vez, anticipó que su nuevo cargo no lo alejará completamente de la formación juvenil: “Voy a estar cerca de la Reserva. Tiene lógica que acompañe desde el nexo con Primera y aporte continuidad al proyecto”.

Ya instalado en su nuevo desafío, Vazzoler cerró con un mensaje claro y sin estridencias: “Para mí significa crecimiento, sin dudas. Pero hoy el foco es aportar donde haga falta para que Leo y todo el cuerpo técnico puedan funcionar de la mejor manera. Ese es el objetivo”.

Con esta incorporación, Unión reafirma la idea de fortalecer los puentes entre inferiores y Primera, una política que Madelón pretende consolidar en esta nueva etapa al frente del plantel profesional.