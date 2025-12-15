Uno Santa Fe | Unión | Unión

Inminente anuncio de Unión de la compra de Diego Armando Díaz

Tras intensas negociaciones con Sportivo Las Parejas, Unión decidió avanzar con la cláusula vigente antes del vencimiento y hoy lo anunciará oficialmente en sus redes sociales.

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 08:00hs
Inminente anuncio de Unión de la compra de Diego Armando Díaz

Unión dará en las próximas horas un paso clave en su planificación deportiva: hará uso de la opción de compra por Diego Armando Díaz y adquirirá el 80% de su ficha, luego de una negociación compleja que se estiró hasta el límite del plazo establecido, que vencía este 15 de diciembre.

Una negociación tensa y sin margen para dilatar

La dirigencia rojiblanca intentó en primera instancia comprar el 80% del pase por una cifra inferior a la cláusula, propuesta que fue rechazada por Sportivo Las Parejas. Luego, el club santafesino mejoró la oferta e incluso avanzó con una alternativa por el 100% de los derechos económicos, pero esa posibilidad tampoco prosperó.

LEER MÁS: Unión y un calendario exigente: seis cruces ante equipos con roce internacional

Ante ese escenario y sin margen para dilaciones, Unión resolvió ejecutar la opción de compra tal como estaba estipulada en el acuerdo original, una decisión tomada contra reloj y con la convicción de asegurar la continuidad del delantero.

Los números del acuerdo

El entendimiento establece que Unión abonará 150.000 dólares por el 80% de los derechos económicos, mientras que Sportivo Las Parejas conservará el 20% restante del pase. Esa porción fue pensada en función de una eventual transferencia futura que pueda generar beneficios económicos a largo plazo para la institución del sur santafesino.

LEER MÁS: Unión busca cerrar el año con la asamblea ordinaria y definir la memoria y el balance de la gestión

Más allá de un contexto económico ajustado, en Unión consideran que Díaz es una apuesta estratégica. El delantero ya respondió dentro del campo de juego y acumula tres goles con la camiseta tatengue, números que reforzaron la idea de avanzar definitivamente con la operación.

Con la ejecución de la cláusula, Diego Armando Díaz pasará a ser patrimonio del club y Unión consolidará a un futbolista al que proyecta como una pieza importante en el futuro inmediato. La oficialización, según está previsto, se realizará hoy a través de las redes sociales del club.

Unión Diego Armando Díaz Sportivo Las Parejas
Noticias relacionadas
pipo desvaux revelo claves de la charla anual y llamo a un cambio profundo en union

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

T

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

vazzoler, con nuevo desafio en union: con madelon la conexion fue inmediata

Vazzoler, con nuevo desafío en Unión: "Con Madelón la conexión fue inmediata"

Unión se coronó campeón del Clausura femenino Narela Gómez.

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Lo último

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Último Momento
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

Ovación
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026