Unión dará en las próximas horas un paso clave en su planificación deportiva: hará uso de la opción de compra por Diego Armando Díaz y adquirirá el 80% de su ficha, luego de una negociación compleja que se estiró hasta el límite del plazo establecido, que vencía este 15 de diciembre.
Inminente anuncio de Unión de la compra de Diego Armando Díaz
Tras intensas negociaciones con Sportivo Las Parejas, Unión decidió avanzar con la cláusula vigente antes del vencimiento y hoy lo anunciará oficialmente en sus redes sociales.
Por Ovación
Una negociación tensa y sin margen para dilatar
La dirigencia rojiblanca intentó en primera instancia comprar el 80% del pase por una cifra inferior a la cláusula, propuesta que fue rechazada por Sportivo Las Parejas. Luego, el club santafesino mejoró la oferta e incluso avanzó con una alternativa por el 100% de los derechos económicos, pero esa posibilidad tampoco prosperó.
Ante ese escenario y sin margen para dilaciones, Unión resolvió ejecutar la opción de compra tal como estaba estipulada en el acuerdo original, una decisión tomada contra reloj y con la convicción de asegurar la continuidad del delantero.
Los números del acuerdo
El entendimiento establece que Unión abonará 150.000 dólares por el 80% de los derechos económicos, mientras que Sportivo Las Parejas conservará el 20% restante del pase. Esa porción fue pensada en función de una eventual transferencia futura que pueda generar beneficios económicos a largo plazo para la institución del sur santafesino.
Más allá de un contexto económico ajustado, en Unión consideran que Díaz es una apuesta estratégica. El delantero ya respondió dentro del campo de juego y acumula tres goles con la camiseta tatengue, números que reforzaron la idea de avanzar definitivamente con la operación.
Con la ejecución de la cláusula, Diego Armando Díaz pasará a ser patrimonio del club y Unión consolidará a un futbolista al que proyecta como una pieza importante en el futuro inmediato. La oficialización, según está previsto, se realizará hoy a través de las redes sociales del club.