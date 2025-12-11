Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Unión ya conoce a su rival para el debut en la Copa Argentina. Enterate qué rivales debería sortear por lógica en cada una de las etapas hacia la final.

Ovación

Por Ovación

11 de diciembre 2025 · 11:25hs
Unión ya conoce el trayecto que deberá recorrer si pretende llegar por primera vez a la final de la Copa Argentina. El Tatengue iniciará su participación ante Agropecuario de Carlos Casares, rival con el que abrirá su año oficial y que llega tras una campaña sólida en la Primera Nacional: finalizó séptimo en la Zona B con 54 puntos y accedió al Reducido, aunque su estadía fue breve tras caer 2-1 frente a Tristán Suárez. Para el equipo de Leonardo Madelón, será el primer examen de un 2026 en el que buscará consolidar su crecimiento y afianzar la identidad futbolística que mostró en el tramo final de la última temporada.

El sorteo realizado este miércoles en el predio de la AFA no solo determinó el debut, sino también el posible itinerario tatengue rumbo a la definición. Y el panorama no podría ser más desafiante.

Un cruce de peso en 16avos

Si Unión supera a Agropecuario, el próximo paso lo encontraría frente a Independiente, siempre y cuando el Rojo haga valer su favoritismo ante Atenas de Río Cuarto. Sería un duelo de alto voltaje y uno de los más atractivos de la fase.

Octavos con rivales de jerarquía

El cuadro indica que, en caso de avanzar, Unión podría encontrarse con Talleres o Atlético Tucumán, dos equipos protagonistas del fútbol argentino en los últimos años. Cualquiera de los dos representaría un desafío de gran magnitud.

Cuartos: la zona más pesada del certamen

La llave se vuelve aún más exigente en cuartos de final. Allí aparecen como posibles rivales los más potentes del sector: River, Aldosivi, Tigre e Independiente Rivadavia. Cualquier cruce en esta instancia sería de enorme complejidad para el Tatengue.

Semifinales con múltiples opciones

Si Unión lograra sortear ese tramo, en semifinales podría vérselas con equipos de presencia constante en instancias decisivas: Platense, San Martín de San Juan, Instituto, Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Barracas Central o Huracán. Un abanico amplio pero igualmente exigente.

Una hipotética final de máxima exigencia

En una eventual definición, el Tatengue se cruzaría con rivales de peso pesado como Boca, Racing o San Lorenzo. También podrían aparecer otros animadores habituales: Newell’s, Gimnasia, Banfield, San Martín (T), Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Belgrano, Vélez o Sarmiento.

La Copa Argentina es un torneo que históricamente le resulto esquivo a Unión. En la edición pasada quedó eliminado por penales ante River en los octavos de final, tras empatar 0-0 en Mendoza. La ilusión se renueva para 2026, aunque el camino promete ser uno de los más exigentes de los últimos años.

Por ahora no hay fecha ni sede definida para el debut ante Agropecuario, información que se confirmará recién el año próximo. Lo que sí está claro es que Unión deberá superar una verdadera carrera de obstáculos si quiere llegar a la gran final y saldar una cuenta pendiente en su historia.

