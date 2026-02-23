Uno Santa Fe | Unión | Unión

Daniel Zamora arbitrará Unión-Sarmiento en Junín

La AFA confirmó las designaciones para la 7ª fecha del Apertura 2026 y el Tatengue ya conoce al juez que impartirá justicia en el Eva Perón.

23 de febrero 2026 · 16:13hs
Daniel Zamora fue designado como árbitro principal para el duelo entre Unión y Sarmiento por la séptima fecha interzonal del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará el jueves 26 de febrero a las 17.15 en el estadio Eva Perón, en un compromiso clave para las aspiraciones rojiblancas.

La elección de un juez joven para un partido de relevancia suma un condimento adicional en un escenario donde el local suele proponer intensidad y juego directo, obligando a máxima concentración en las áreas.

El equipo arbitral en Sarmiento vs Unión

Zamora estará acompañado por Adrián Delbarba como asistente 1 y Damián Espinoza como asistente 2, mientras que Gabriel Gutiérrez oficiará de cuarto árbitro. En el VAR fueron designados José Carreras, con Sebastián Bresba como AVAR. La intervención tecnológica puede resultar determinante en acciones de interpretación fina: contactos en zona de definición, posibles manos sancionables y posiciones adelantadas ajustadas al centímetro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2025971183221461483?s=20&partner=&hide_thread=false

Partido bisagra

El cruce interzonal llega en un tramo del torneo donde comienzan a delinearse objetivos concretos. Unión necesita sumar fuera de casa para sostener su competitividad y afianzar un funcionamiento que combine orden táctico, eficacia en transición y solidez en pelota parada.

En una tabla apretada y de márgenes estrechos, cada detalle incide. Con la terna arbitral confirmada, el foco se traslada al plan de partido y a la ejecución en un escenario siempre complejo como Junín.

Unión Daniel Zamora Sarmiento AFA
