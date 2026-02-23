Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no frena, ya planifica la visita a Sarmiento con un regreso y la chance de una rotación

Tras el triunfo ante Aldosivi, Unión volvió al trabajo y piensa en la visita a Sarmiento, con la posible vuelta de Valentín Fascendini y un calendario exigente

Ovación

Por Ovación

23 de febrero 2026 · 14:41hs
Prensa Unión

En Unión nadie se permitió bajar la guardia tras el triunfo ante Aldosivi en el 15 de Abril y este lunes regresó a los trabajos en el predio pensando en el partido del jueves, desde las 17.15, ante Sarmiento en Junín por la séptima fecha del Torneo Apertura. No será una excursión más.

El Tate sabe que está ante el comienzo de un tramo que puede marcar tendencia. Tres partidos en un puñado de días, viajes, desgaste y decisiones finas. Por eso, la planificación arrancó temprano: intensidad controlada, enfoque absoluto y primeras pistas de lo que será un duelo incómodo en Junín.

¿Habrá rotación en Unión?

En medio de esa dinámica, Leonardo Madelón dejó una señal que ilumina el panorama. Valentín Fascendini volvió a entrenar a la par tras dejar atrás el desgarro, aunque falta el alta médica. De igual modo, todo hace pensar que estará a disposición.

Valentín Fascendini

La pregunta ahora es si recuperará su lugar o si continuará Juan Pablo Ludueña, que respondió con solidez en su ausencia. Otra ficha que se mueve es la de Agustín Colazo, bajo evaluación física y clave en el armado del once.

La agenda no da respiro. Después del Verde, Unión tendrá que subirse al micro otra vez para visitar a Instituto de Córdoba el domingo. Rotar o sostener la base: ese es el dilema. Administrar cargas sin perder identidad, competir sin resignar ambición. En Santa Fe el mensaje es claro: el triunfo ya quedó atrás. Lo que viene exige más y Unión quiere demostrar que está listo.

