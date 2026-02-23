Corvalán rompió el silencio y admite un futuro incierto en Unión

Tras volver a entrenar con el plantel, el defensor Claudio Corvalán admitió que continúa fuera de la consideración táctica y que su futuro es incierto.

En diálogo con LT10 (Radio AM 1020), Claudio Corvalán expuso su realidad deportiva en Unión y reconoció que su situación no cambió de fondo. Aunque se reincorporó a las prácticas grupales, no será tenido en cuenta en los trabajos tácticos ni en los ensayos formales de fútbol , por decisión del cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón.

“Para nosotros es lindo volver a estar con el grupo. No es lo mismo cuando estás apartado”, expresó el lateral izquierdo, marcando la diferencia entre entrenar en soledad y compartir la dinámica diaria del plantel profesional. El regreso a las prácticas colectivas no modificó su lugar en la estructura del equipo. El propio Corvalán detalló los alcances de la medida: “Nos dijeron que íbamos a sumarnos a los entrenamientos, pero cuando toque hacer fútbol vamos a quedar apartados”.

En términos futbolísticos, esto implica participar de circuitos técnicos y trabajos físicos integrados, aunque sin incidencia directa en la planificación estratégica del once titular. “No vamos a hacer fútbol ni táctico, pero al menos volvimos a tocar la pelota”, señaló, valorando el gesto aunque consciente del contexto. El defensor también admitió que la noticia lo tomó por sorpresa: “No lo esperábamos, porque la situación contractual no estaba resuelta. Ahora hay que pensar en lo que viene”.

Silencio y respeto por el grupo

Durante el conflicto, optó por no exteriorizar su postura públicamente. “Uno trata de respetar las decisiones del técnico, siempre pensando en el grupo. Unión está por encima de todos”, sostuvo, explicando el porqué de su bajo perfil.

Puertas adentro mantiene diálogo con los referentes actuales y asume un rol de acompañamiento. “A veces por la experiencia uno quiere decir cosas para ayudar, pero sé cuál es mi lugar. Hoy el líder es otro y yo tengo que acompañar”, afirmó, en referencia a la convivencia en el vestuario.

El deseo de seguir compitiendo

Más allá del afecto por el club, Corvalán fue sincero respecto a su proyección profesional. “Quiero seguir jugando, no quiero dejar. Si sigo en estas condiciones, en junio voy a buscar una salida”, advirtió. Con contrato vigente pero sin espacio competitivo, el panorama obliga a una definición en el próximo mercado. Mientras tanto, el lateral entrena a la par, suma cargas y sostiene la profesionalidad. La pelota volvió a sus pies en la semana, aunque su lugar en el esquema rojiblanco todavía no se mueve.