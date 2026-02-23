Madelón: "El triunfo de Unión se sostuvo en la solidez defensiva"

El DT de Unión Leonardo Madelón destacó la victoria que obtuvo su equipo, como así también el orden defensivo que mostró

Luego de la victoria de Unión ante Aldosivi, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón habló en conferencia de prensa, para destacar el triunfo y la posición que ostenta el equipo en la Zona A.

"Para nosotros éste era el partido. Porque si no ganábamos, te llenabas de preguntas. Era un rival como nosotros, con buen juego y compromiso. Ahora, hay que ir a Junín, donde suele ser adverso y tener máxima concentración para que no pase lo que sucedió ante Central Córdoba", comenzó diciendo el DT.

Y luego agregó: "Ellos nos controlaron los costados y tienen buen recambio. Quizás les pasa como a nosotros, que a veces cuesta concretar. Creo que Unión ganó bien y generamos mucho. Tuvimos varias situaciones mano a mano y lo importante es que estamos entre los primeros ocho de la zona. Y además de local estamos bien".

Respecto al rendimiento del equipo, Madelón expresó: "Teníamos que atacar sin desordenarnos. Este mismo partido lo perdimos el año pasado de contra porque quedamos desbalanceados. Defendimos bien y eso también es jugar bien. El triunfo se sostuvo en la solidez de la defensa".